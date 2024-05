Oslavme společně Vyshyvanka Day! Tradiční ukrajinský svátek Vyshyvanka Day nabídne kulturně gastronomický zážitek v areálu Holešovické tržnice

Praha 6. května 2024 (PROTEXT) - Jídlo vytváří prostor pro dialog a porozumění mezi lidmi a v kontextu česko-ukrajinského přátelství má to vše o to větší význam. Společné stolování při ochutnávání tradičních jídel a nápojů umožňuje lidem ze dvou různých kultur propojit se a budovat mosty porozumění. Proto se i letos můžete v Holešovické tržnici těšit na akci Vyshyvanka Day navazující na úspěšné předešlé dva ročníky UKA Ukrajinu! V prostorách tržnice budete mít možnost užít si nejen vyhlášené ukrajinské pokrmy, jako tomu bylo v uplynulých letech, ale také okusit lahůdky z nově vyladěného kulturního menu. Jednodenní festival s názvem Vyshyvanka Day proběhne ve čtvrtek 16. května od 11:00 do 22:00 hodin na Tržním náměstí v Holešovické tržnici. Zván je každý, kdo chce vyzkoušet skvělé autentické jídlo, popít v dobré společnosti a především každý, kdo si chce užít příjemné chvíle bez starostí v rámci festivalu přátelství.