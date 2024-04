Peníze, nebo partnerský život? Každý šestý Čech věří, že mu výhra v loterii přinese lásku. Obzvlášť to platí pro Gen Z

Odpovědi od vzorku 1050 Češek a Čechů ve věku od 18 do 65 let se dotýkají nejen spojení mezi výhrou v loterii a partnerskými či mezilidskými vztahy. Vyplývají z nich i zajímavé rozdíly mezi chováním nejmladší Generace Z a starších generací. Výhru v loterii pak zasazuje, mimo jiné, do kontextu aktuálních témat typu nedostupného bydlení.

Správný boomer se výhrou nechlubí

30,9 % Čechů sice nevěří testům lásky, ale stejně si je dělají. A pokud by si měli vybrat štěstí ve hře nebo štěstí v lásce, jednoznačně by volili to druhé (88,5 %). Nicméně mezigeneračním pohledem vidíme, že tzv. Gen Z zase tak jasno nemá a 17,6 % Čechů ve věku 18-26 let by preferovalo štěstí ve hře. To je výrazně více než u ostatních věkových kategorií a zejména vůči kategorii 27-35 let, kde tuto možnost preferuje jen 7,5 % dotazovaných.

"Naznačuje to, že mladší generace hledá okamžité uspokojení a možná ji méně zajímají tradiční hodnoty," hodnotí výsledky psychoterapeutická poradkyně Petra Petrlíková. "Souvisí to i s menší potřebou osobních kontaktů před preferovanými online sociálními kontakty a celkově urychlenou formou komunikace. Rychlost (i zpětné vazby) je součástí této generace."

Nejmladší generace je v odpovědích pak zároveň ta nejotevřenější - s výhrou v loterii Korunka by se nikomu nesvěřila jen zhruba desetina. S rostoucím věkem roste i procento lidí a nejvíce by výhru tajili Češi ve věku 54-65 let. Celkově by o výhře nikomu neřeklo 15,8 % Čechů. 65,2 % Čechů by se svěřilo alespoň partnerovi a 25,3 % by výhru oznámilo rodičům a blízké rodině.

Někdo mobil, někdo hypotéku

Další otázka je, jak potom s takovou výhrou v loterii naložit. Mladší část dotazovaných by se chovala racionálně - možnost umořit hypotéku (resp. jinak vyřešit bydlení) je sice nejčastější odpovědí všech věkových kategorií, ale absolutně nejvíc rezonuje u Čechů 27-35 let, kterých se také zřejmě nejvíce týká. Nejmladší cílová skupina 18-26 nedostupnost bydlení vnímá jako největší problém - celá pětina si myslí, že je jednodušší vyhrát v loterii než získat hypotéku.

17,7 % dotazovaných by si z milionové výhry nejprve zaplatilo dovolenou, z nejstarší kategorie dokonce celá čtvrtina. 8,2 % Čechů by si jako první koupilo auto a přes 5 % by se poohlíželo po akciích či kryptoměnách. Více lidí by celkově vyrazilo na večeři nebo uspořádalo party pro kamarády či rodinu, než kolik by jich ihned po výhře přemýšlelo o luxusním oblečení, botách a hodinkách. Ti nejmladší by ale upřednostnili mobil (5 %).

"Je zajímavé, že pro každého výhra v loterii symbolizuje něco jiného, a ne vždycky jde o pohádkové představy s milionovou cenovkou," říká k tomu Luboš Maxa, šéf marketingu Loterie Korunka. "Z výsledků ankety navíc i ta nejmladší generace vychází jako poměrně racionální. Pro někoho to může být překvapivé, my v Korunce tomu rozumíme. V mnoha ohledech jdeme Gen Z naproti tím, že umožňujeme hrát za nižší sázky, a přitom vyhrávat častěji."

V loterii můžete vyhrát i ex

Pokud bychom se místo nákupů a investic bavili o dobročinnosti, i zde je vidět velký rozdíl mezi mladšími a staršími generacemi - Gen Z a mileniálové by výrazně více podpořili zvířata než lidi. Věková kategorie 36-65 to má přesně naopak. Příklon k charitám podporujícím přírodu je pak napříč všemi věkovými skupinami více méně podobný, kolem 15 %.

Za zmínku stojí, že vedle potřebných, zvířat či přírody může výhra v loterii „zachraňovat“ také vztahy. 19,6 % dotazovaných Čechů by se vrátilo k ex, pokud by vyhrál či vyhrála v loterii větší částku. A i zde se ukazuje pevnější spojení štěstí v lásce a ve hře u Gen Z – ke svému ex by se z nich vrátila čtvrtina.

Průzkum realizovala Loterie Korunka pomocí aplikace Instant Research agentury Ipsos. Průzkum byl realizovaný v březnu letošního roku na reprezentativním vzorku populace ve věku 18–65 let, zúčastnilo se ho 1050 respondentů.

