Personální změna ve vedení společnosti ASBIS CZ spol. s r.o.

Do doby, než bude nově obsazena pozice generálního ředitele ASBIS CZ spol. s r.o., přebere tuto roli i funkci jednatele pan Andrej Buchamer – dosavadní jednatel a generální ředitel ASBIS Slovensko, a to s účinností od 29. 2. 2024. Jedná se o velmi zkušeného lídra, který dovedl společnost ASBIS SK k letitému prvenství na poli IT distribuce a VAD na Slovensku.

Za působení Petra Jandíka, který společnost vedl v letech 2015-2018 a poté znovu 2020–2/2024 se firma ASBIS CZ spol. s r.o. stala významným hráčem na poli distribuce IT, rozšířila výrazně svůj sortiment a v klíčových značkách, které tvoří obchodní páteř firmy, dosáhla v mnoha případech majoritního či velmi významného podílu na trhu. Firma se v lednu 2023 přestěhovala do nových kancelářských prostor spojených s moderním logistickým centrem o velikosti 2 500 m2, což byl – vedle velmi dobré práce celého týmu ASBIS CZ – jeden z akcelerátorů meziročního nárůstu obratu přesahující 25 %.

Společnost ASBIS CZ, spol. s r.o. je jednou z předních distribučních firem na trhu IT v ČR zabývající se výhradně velkoobchodní činností. V jejím portfoliu naleznete veškerý sortiment produktů potřebných ke stavbě PC, notebooku, serveru a sítí od přibližně 70 známých světových výrobců a dodavatelů, většinou přes distribuční kontrakty, které umožňují poskytovat veškeré výhody plynoucí z přímých vztahů, jako jsou dostatečně dlouhá záruční doba, dobré ceny, technická podpora a zákaznický servis.