Pro lepší obecní mobilitu. Společnost Direct auto se stala novým partnerem SMS ČR a jeho inovativní platformy OBEC 2030

„Pro řadu zástupců obcí je automobil nepostradatelným pracovním nástrojem. Vážíme si nového partnerství i společného cíle, kterým je dlouhodobá spolupráce na rozvoji platformy OBEC 2030 v oblasti mobility, zvyšování kvality obecního vozového parku a zajištění jeho financování pro naše členské obce,“ říká Eliška Olšáková, předsedkyně SMS ČR.

„Pro Direct auto je partnerství se Sdružením místních samospráv ČR a platformou OBEC 2030 důležitou aktivitou a oceněním naší nabídky. Jsme rádi za možnost poskytnout zástupcům obcí profesionální poradenství s vhodným výběrem vozů, jejich financováním či servisem. A to včetně nabídky elektrických vozů. Zajímavým produktem pro obce může být i náš produkt Birne umožňující flexibilní pronájem vozů,“ říká Jan Kloud, obchodní ředitel pro prodej nových vozů.

Díky spolupráci Direct auto a SMS ČR budou mít členské obce sdružení přístup ke speciálním zvýhodněným nabídkám na pořízení vozů pro své potřeby. Pro členské obce se podařilo zajistit díky spolupráci se Škoda Auto jako generálním partnerem mobility SMS ČR a společností Direct auto výrazné slevy nejen na vozy Škoda, ale i na další značky jako Fiat, Volkswagen či Mazda.

Například v případě vozu Škoda Octavia ušetří obce 15,5 %, u vozu Fiat Scudo přesahuje sleva více jak 27 %. Členské obce dosáhnou díky nové spolupráci i na jedny z nejlevnějších operativních leasingů, které jsou momentálně na trhu k dispozici.

Vedle pořízení vozu formou nákupu či operativního leasingu mohou obce využít i novou službu Birne, která umožňuje obcím automobil krátkodobě flexibilně zapůjčit přesně na období, kdy potřebují vůz využívat.

Cílem platformy OBEC 2030 je modernizace obcí, zejména rozvoj jejich soběstačnosti, dostupnosti služeb a infrastruktury. Platforma se zaměřuje především na snižování energetické náročnosti obcí, zavádění obnovitelných zdrojů do municipální spotřeby energií a pokročilých technologií k managementu spotřeby energií, rozvoj mobility, rozvoj internetu věcí a cirkulární ekonomiky a další oblasti tzv. smart agendy.

Pro propagaci již konkrétních existujících projektů a příkladů dobré praxe vyhlásilo SMS ČR na platformě OBEC 2030 již čtvrtý ročník soutěže obecních inovací. Obce letos soutěží v 10 kategoriích a zdarma mohou své projekty do soutěže přihlásit až do 1. srpna, a to například zde.

O Sdružení místních samospráv ČR

Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitická organizace s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentaci a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráci v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR. Sdružuje více než 2 430 obcí a měst v ČR.

