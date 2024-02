Rostoucí sila blockchainu: StartupYard spouští druhý ročník blockchainového akcelerátoru

TATUM blockchain akcelerátor odstartoval v září 2022. Na prvním kole programu se podílely investiční firmy DEPO Ventures, Purple Ventures a jedna z největších blockchainových platforem na světě TATUM. Firmy, které do něj byly přijaty, procházejí intenzivním mentoringem na dálku, který se zaměřuje především na business development a přípravu na získávání investic (fundraising), přičemž sedm vybraných zakladatetů již získalo od akcelerátoru investici a osmá aktuálně finišuje. Mezi vybranými startupy jsou, Namespace, Dexfin, CO2IN, Investbay, Fungies, AstraKode a Insaaph Capital. Dva z nich již dokonce úspěšně uzavřely pre-seed investiční kolo, a to ve výši přes 750 tisíc eur.

Úspěch akcelerátoru potvrzují pozitivní ohlasy z nedávné blockchainové konference "Blockchain in Business: Bridging the Gap". Událost přinesla zajímavé přednášky a diskuse od renomovaných odborníků, kteří potvrdili potenciál blockchainu v podnikání. Experti z řad zúčastněných společností se shodli, že tato technologie může hrát zásadní roli v různých odvětvích a její dynamický vývoj směřuje k masivní adopci v byznysu. Akci podpořily MasterCard, investiční fondy DEPO Ventures a IVBF, Seed Starter ČS, EY a mnoho dalších subjektů z ekosystému. Konference umožnila představitelům kryptoměnového prostředí objevit společné zájmy a poznat možnosti spojení blockchainu s korporátním světem. Dostála tak svému názvu "Bridging the gap’".

Druhý ročník akcelerátoru plánuje StartupYard spustit už na konci března. V tuto chvíli probíhají jednání se stávajícími a novými partnery a investory. Letos se chce více zaměřit na startupy ze střední a východní Evropy a nabídnout hybridní formát s osobními setkáními. Součástí rozšíření programu bude také posílení mentorské základny. "I díky konferenci jsme si ověřili velký potenciál blockchainu. Oblasti se věnujeme již řadu let a díky velkému počtu firem a navázaným partnerstvím jsme se v roce 2022 rozhodli dedikovat blockchainu celý program. I přesto, že výběr kvalitních projektů je v této oblasti mimořádně náročný, podařilo se nám vybrat firmy, které již teď dosahují skvělých výsledků. Mentorskou základnu chceme rozšířit především o odborníky v oblasti financí, logistiky, bezpečnosti, auditu a osoby, které mají reálnou zkušenost implementace blockchainu do reálného businessu. Konference nám v tomto ohledu výrazně rozšířila obzory," řekla Andrea Chocholová ze StartupYardu.

StartupYard, nejdéle fungující akcelerátor v regionu střední a východní Evropy, zajišťuje hladkou akceleraci blockchainových projektů. Dosud se společnosti podařilo investovat celkem v 24 zemích. Jejími programy prošlo 105 startupů, které v investičních kolech vybraly více než 200 milionů eur a dokázaly zaměstnat přes 1500 lidí. StartupYard má finanční podporu řady prestižních fondů rizikového kapitálu, jmenovitě DEPO Ventures, Rockaway Capital a Purple Ventures.