Samsung Galaxy A55 5G a Galaxy A35 5G: Inovace a zabezpečení

„Díky řadě Galaxy A můžeme nabídnout nejmodernější technologie širšímu spektru uživatelů, takže si vynikající funkce a parametry může vychutnat prakticky každý,“komentuje TM Roh, prezident a ředitel mobilní divize Samsung Electronics. „V letošní verzi nabízí řada Galaxy A ještě mnohem víc funkcí než dřív, poprvé patří do výbavy například zabezpečení pomocí Samsung Knox Vault. Díky tomu si zákazníci můžou užít nejmodernější technologie v naprostém bezpečí.“

Jedinečný nástroj zábavy i tvůrčí činnosti se špičkovým fotoaparátem a vynikajícím displejem

Mezi četná vylepšení modelu Galaxy A55 5G patří například vynikající funkce pro noční fotografování a natáčení – prakticky každá fotografie pořízená ve slabém světle je nyní podstatně lepší než dřív, takovou kvalitu uživatelé řady Galaxy A dosud neznali. Zásluhu na tom má zejména vyspělá technologie AI Image Signal Processing (ISP) s umělou inteligencí. Vylepšuje nejen krajinářské záběry, ale i fotografie lidí ve speciálním nočním portrétním režimu nebo video s technologií 12-bit HDR. Ke špičkovým záběrům rodiny nebo přátel už tak není zapotřebí optimální světlo.

Galaxy A55 5G i Galaxy A35 5G nabízejí i další vynikající fotografické funkce a parametry, díky nimž je řada Samsung Galaxy již léta právem oblíbená po celém světě. Mezi ně patří například optický stabilizátor (OIS) a digitální stabilizátor videa (VDIS). Žádných rozostřených snímků a roztřesených záběrů se tedy bát nemusíte.

Kromě toho ctí nové modely tradici řady Galaxy A a nabízejí atraktivní a zábavné mobilní zážitky širokému spektru uživatelů. Oba telefony jsou vybaveny špičkovým displejem Super AMOLED s rozlišením Full-HD, který se výborně hodí k sledování filmů i brouzdání po sociálních sítích. Displejům s úhlopříčkou 6,6 palce (16,7 cm)[1] nechybí ani technologie Vision Booster, vylepšující u obou telefonů viditelnost v jasném světle – dokonce i v přímém slunci.

Také špičkové bezpečnostní funkce Samsungu se nyní dostanou k většímu počtu uživatelů

Díky modelům Galaxy A55 5G a Galaxy A35 5G se do řady Galaxy A vůbec poprvé dostává špičková bezpečnostní technologie známá dosud jen z vlajkových lodí Samsungu, tedy Samsung Knox Vault. Na hardwaru založené bezpečnostní řešení nabízí komplexní ochranu před hardwarovými i softwarovými útoky – vytváří zabezpečené prostředí fyzicky oddělené od hlavního procesoru a paměti. Systém tak účinně chrání nejdůležitější data v telefonu, např. údaje potřebné k jeho odemčení či systémová hesla. Kromě toho Samsung Knox Vault chrání i šifrovací klíče v přístroji, což znamená spolehlivou ochranu osobních údajů a dalších citlivých dat. K nim se tak za žádných okolností nemůže dostat nikdo, kdo nedokáže přístroj standardním způsobem otevřít, a to ani v případě ztráty nebo krádeže telefonu.

Dalším důležitým bezpečnostním prvkem u modelů Galaxy A55 5G i Galaxy A35 5G je Samsung Knox, vícevrstvá zabezpečovací platforma Samsungu a jeden z nejspolehlivějších systémů tohoto typu v současném světě. O bezpečnost důležitých informací a o holistickou ochranu před útoky v rámci celého ekosystému Galaxy se na platformě Samsung Knox stará kompletní zabezpečení hardwaru, detekce napadení v reálném čase a spolupráce s důležitými partnery.

A tím bezpečnostní prvky nekončí – do výbavy telefonů řady Galaxy A patří i Automatické blokování, tedy balík dalších bezpečnostních opatření, který si uživatel může aktivovat dle vlastního uvážení. Pokud je funkční, brání instalaci aplikací z neověřených zdrojů, pravidelně zabezpečení aplikací kontroluje[2] a hledá potenciální malware, případně brání podezřelým příkazům a softwarovým instalacím při připojení telefonu k počítači přes USB kabel. Majitelé nových modelů Galaxy A budou nově mít i přístup k bezpečnostnímu panelu Zabezpečení a soukromí, takže si budou moct kdykoli snadno ověřit, co se děje s jejich daty, a pohodlně zrušit jakákoli sporná povolení jednotlivým aplikacím. Mezi další funkce patří soukromé sdílení dat v rámci technologie Quick Share – důležité osobní nebo finanční informace se v případě potřeby sdílejí v bezpečně zašifrované podobě. Uživatelé můžou dokonce nastavit povolení k přístupu na straně příjemce, případně datum expirace daného souboru. Můžou také zakázat či omezit pořizování screenshotů nebo stahování souborů.

Nové chytré telefony řady Galaxy A navíc tuto ochranu zajišťují delší dobu než dřívější verze. S modely Galaxy A55 5G a Galaxy A35 5G získá každý uživatel garanci čtyř budoucích generací operačního systému Android a uživatelského rozhraní One UI a zároveň pět let bezpečnostních aktualizací, což výrazně prodlužuje bezpečnost zařízení.

Bezproblémové propojení s rostoucím ekosystémem Samsung Galaxy

Telefony Galaxy A55 5G i Galaxy A35 5G jsou plně kompatibilní s kompletním ekosystémem Galaxy, do nějž patří desítky dalších zařízení. Milovníci pohybu a fitness můžou například pohodlně sledovat své výkony díky propojení nových telefonů s chytrým náramkem Galaxy Fit3 nebo hodinkami Galaxy Watch6. Díky funkci Auto Switch se zase příchozí hovory automaticky přesměrují do připojených sluchátek Galaxy Buds FE.

Ceny, zahajovací nabídka a dostupnost v ČR

Galaxy A55 5G bude k dispozici ve čtyřech barevných variantách, které tvoří modrá, modročerná, fialová a žlutá. Model Galaxy A35 5G se bude prodávat ve stejných barevných provedeních. Oba bude možné v České republice zakoupit od 11. března.

Všichni zákazníci z České republiky, kteří si od 11. března do 7. dubna předobjednají a zakoupí telefon Galaxy A55 5G, získají jako bonus bezdrátová sluchátka Galaxy Buds FE v bílé barvě v hodnotě 2 699 Kč. Zákazníci, kteří si ve stejném období zakoupí model Galaxy A35 5G získají jako bonus stříbrný fitness náramek Galaxy Fit3 v hodnotě 1 499 Kč.

K využití bonusu musí zákazník registrovat nový telefon v sekci Výhody v aplikaci Samsung Members, a to nejpozději do 15. dubna 2024. Po schválení registrace získá zákazník prostřednictvím registrovaného telefonu a aplikace Samsung Members e-voucher, který následně uplatní k získání sluchátek nebo náramku na stránce www.novysamsung.cz nejpozději do 15. května 2024. Bonus zákazník získá bezplatně.

Dostupné modely, velikosti úložiště a doporučené maloobchodní ceny

• Galaxy A55 5G, 8+128 GB - 11 999 Kč

• Galaxy A55 5G, 8+256 GB - 12 999 Kč

• Galaxy A35 5G, 6+128 GB - 9 499 Kč

• Galaxy A35 5G, 8+256 GB - 10 999 Kč

Další informace o modelech Samsung Galaxy A55 5G, Galaxy A35 5G a dalších chytrých telefonech Galaxy najdete na samsung.cz nebo Samsung Newsroom Česká republika.

[1] Měřeno úhlopříčně. Rozměr displeje 6,6“ bez zaoblených rohů, 6,4“ (16,3 cm) se započtením zaoblených rohů. Skutečná zobrazovací plocha je menší vzhledem k zaobleným rohům a výřezu objektivu fotoaparátu.

[2] V současnosti není k dispozici u operátorů ve Spojených státech.

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.