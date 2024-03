Slavia Pojišťovna rozšiřuje své aktivity v seriálu dálkových běhů Ski Classics

„Dohodli jsme se na spolupráci téměř přesně v polovině probíhající sezóny,“ upřesňuje kapitán týmu a závodník, podnikatel Pavel Sehnal. „Věděli jsme ze zákulisí, že tým, za který Tord Asle Gjerdalen doposud jezdil, bohužel přišel o sponzora a Tord z bílé stopy díky tomu zmizel. Je to fenomenální závodník, který ještě neřekl poslední slovo. Původně jsme ho chtěli do řad Slavia pojišťovna Sport Teamu, to však regule Ski Classics v této fázi sezóny nedovolily. A tak, když nemohl on k nám, šlo jméno Slavia pojišťovny za ním. Slavia pojišťovna Prestasjonsboost tým považujeme za svůj sesterský tým,“ uvádí Pavel Sehnal.

Čtyřicetiletý norský závodník Tord Asle Gjerdalen patří k legendám Ski Classics. Na svém kontě má dvanáct vítězství v závodech tohoto seriálu nejtěžší laufů na světě, v loňské sezóně obsadil ve velké konkurenci celkově 8. příčku. „Jsem rád, že jsem zpět. Příležitosti si velmi vážím a určitě se nehodlám spokojit s výsledky ve třetí, čtvrté nebo páté desítce startovního pole. Tvrdě pracuji na tom, abych byl zpět ve hře o přední příčky,“ uvádí Tord Asle Gjerdalen.

„Problémy s financováním týmu nikomu na klidu nepřidají, Tord nemá teď formu, na kterou jsme všichni zvyklí. Chybí mu závodní praxe, vynechal prakticky polovinu sezóny. Jak ale ukázaly poslední dva víkendové závody Ski Classics ve švédské Orse, dokáže se lepšit ze dne na den,“ říká Pavel Sehnal.

Seriál Ski Classics v elitní kategorii Pro Tour po evropské části programu pokračuje ve Skandinávii. A vyvrcholí novým závodem Janteloppet na 100 kilometrů 13. dubna. Všechny závody je možné sledovat na kanálu ČT Sport.

Slavia pojišťovna prostřednictvím Sport Teamu vedle profesionálního sportu podporuje i amatérský. Pokračuje projekt Král Jizerských hor, určený široké veřejnosti, ve kterém lze na běžkách, pěšky nebo na kole protnout kontrolní body padesátikilometrové trati svým tempem v libovolném termínu a získat zajímavé ceny. Slavia pojišťovna také významně rozšířila podporu běžeckých tratí v Jizerských, Krušných i Orlických horách a Krkonoších. „Považujeme za důležité inspirovat k pohybu a zdravému životnímu stylu co nejvíce lidí,“ konstatuje Pavel Sehnal. „Ostatně je to vidět i na nás závodnících, že věk je jen číslo. Tord je čtyřicátník, Standa padesátník a já šedesátník. Stále jsme v pohybu, gauč počká.“

