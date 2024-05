Smartphony Google Pixel dobývají český trh

Společnost O2 je jediný operátor, který bude prodávat smartphony Google Pixel v České republice.

Jen u O2 k nově zařazeným modelům Pixel 8, Pixel 8 Pro a světové novince Pixel 8a zákazníci dostanou tarif O2 TV HBO a Sport zdarma na půl roku.

Do konce května operátor nabízí modely Pixel 8, Pixel 8 Pro se slevou až 7 000 korun.

Atraktivní zvýhodnění čeká i na zájemce o Pixel 8a, kteří přinesou k výkupu do prodejny O2 jakýkoli funkční telefon. K jeho výkupní ceně získají navíc bonus 3 800 korun.

Smartphony jsou odladěné pro 5G mobilní síť O2, a poskytují zákazníkům 7letou garanci softwarových a bezpečnostních aktualizací. Jedná se o unikátní dobu na českém i světovém trhu.

Česká republika je jedna z prvních zemí střední Evropy, do které Google oficiálně přichází se svými smartphony řady Pixel. „Velmi si ceníme toho, že si Google vybral O2 jako jediného operátora pro prodej svých prémiových zařízení v Česku. Jen u nás zákazník dostane k novému telefonu Google Pixel navíc tarif O2 TV HBO a Sport zdarma. Ve spojení s naší 5G sítí, kterou zákazníci dlouhodobě hodnotí jako nejlepší, tak nabízíme tu nejlepší volbu na trhu,“ vzkazuje Jindřich Fremuth, generální ředitel společnosti O2.

Zákazníci nově k telefonu získají českou podporu, servis a distribuci. To vše bylo doteď dostupné pouze v zahraničí. Ve smartphonech Google Pixel je čistá instalace operačního systému Android. A oproti jiným Android telefonům, mohou zákazníci využívat nejnovější aktualizace softwaru přednostně. Výrobce je garantuje po dobu sedmi let od doby uvedení na trh. Tedy v případě 8. řady do roku 2030.

Prémiové Pixely už teď v e-shopu O2

Operátor do své nabídky zařadil aktuálně tři modely – Pixel 8, Pixel 8 Pro a novinku Pixel 8a. Zákazníci mohou využít do konce května slevy až 7 000 korun. Například cena smartphonu Google Pixel 8, začíná po čtyřtisícové slevě na 16 989 korunách. Výkonnější model Google Pixel 8 Pro si zákazníci O2 pořídí díky sedmitisícové slevě už za 21 489 korun. Výši dalších slev u jednotlivých modelů Pixel 8 a Pixel 8 Pro najdete v e-shopu O2.

„Model Pixel 8 Pro je prémiový telefon společnosti Google, který svým výkonem, mírou zabezpečení a propracovanými funkcemi umělé inteligence patří mezi top smartphony na světě,“ komentuje Jindřich Fremuth.

Celosvětovou novinkou je model Google Pixel 8a, který si už teď zájemci mohou předobjednat v e-shopu O2. Do prodeje jde 14. května s cenovkou od 14 489 korun. Pokud po jeho nákupu u O2, dá zákazník jakýkoliv jiný funkční telefon do O2 Výkupu, dostane k výkupní hodnotě starého telefonu navíc finanční bonus ve výši 3 800 korun.

Spolu se smartphony Pixel operátor O2 zařazuje do své nabídky také originální příslušenství jako jsou sluchátka Pixel buds A series, kryty na telefony a nabíječky.

K telefonu O2 TV zdarma

K nákupu jakéhokoliv telefonu řady Pixel u operátora O2, zákazník dostane přístup do O2 TV HBO a Sport na 6 měsíců zdarma. Hodnota tarifu je 299 korun za měsíc. Tato akce platí do 30. června 2024 s aktivací nejpozději do 31. července. Zákazník si ho může jednoduše už teď aktivovat na webu https://www.o2.cz/pixel.

Jen u O2 vyladěný na nejlepší 5G síti

Ještě před tím, než zákazníci začnou telefony naplno využívat, je operátor O2 důkladně testuje na své 5G síti. „Testování Pixelů trvalo půl roku. Společně s Googlem jsme telefony odladili pro naší 5G síť. Chceme si být jisti, že než dáme zákazníkovi telefon do ruky, vše funguje spolehlivě na sto procent,“ říká Martin Kadlec, produktový manažer společnosti O2.

Na udržitelnosti záleží

Nejen, že díky 7leté podpoře aktualizací operačního systému se Google Pixely stávají udržitelnou volbou chytrého telefonu, ale navíc jsou vyrobené z hliníkových, a hlavně plně recyklovaných materiálů. „Udržitelnost je při výběru nových dodavatelů O2 jedním ze zásadních kritérií. A proto oceňujeme, že telefony od značky Google nám i našim zákazníkům nabízí cestu, jak využívat moderní technologie a zároveň nezatěžovat přírodu zbytečnými odpady a materiály,“ doplňuje závěrem Milan Ruttner, ESG Officer společnosti O2.

