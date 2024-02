Společnost ExaGrid byla oceněna ve zprávě „2024-25 DCIG TOP 5 2PB+ Cyber Secure Backup Target Global Edition Report“

Společnost ExaGrid®, jediné řešení v oboru pro víceúrovňové zálohování, dnes oznámila, že její zařízení EX189 bylo uznáno jako jeden z 5 nejlepších zálohovacích cílů ve zprávě „2024-25 DCIG TOP 5 2PB+ Cyber Secure Backup Target Global Edition Report“ .

Tato tisková zpráva obsahuje multimediální prvky. Celou zprávu najdete zde: https://www.businesswire.com/news/home/20240206205587/cs/

Zpráva od společnosti DCIG poskytuje doporučení týkající se 5 nejlepších cílů kyberneticky bezpečného zálohování, které by podniky měly vzít v úvahu v boji proti ransomwaru. Zpráva obsahuje profil každého z těchto 5 nejlepších cílů kyberneticky bezpečného zálohování, který uvádí alespoň tři způsoby, jimiž se každý cíl zálohování odlišuje od ostatních řešení.

Kritéria pro zařazení do zprávy „2024-25 DCIG TOP 5 2PB+ Cyber Secure Backup Target Global Edition“ 1:

• Nabízí funkce kybernetické bezpečnosti, které chrání sebe i data v něm uložená.

• Škálování na nejméně dva petabajty hrubé úložné kapacity.

• Dodává se jako fyzické zařízení.

• Doprava a dostupnost od 1. ledna 2024.

• Společnost DCIG má k dispozici dostatek informací, aby mohla učinit informované a obhajitelné rozhodnutí.

Zařízení EX189 od společnosti ExaGrid, největší model zařízení z řady zařízení ExaGrid pro vrstvené zálohovací úložiště se umístilo v žebříčku nejlepších 5 zařízení díky své jedinečné škálovatelné architektuře a komplexním bezpečnostním funkcím, jako jsou např. „Retention Time-Lock for Ransomware Recovery“ (časový zámek pro obnovení po útoku ransomwaru), včetně vrstvy, která nesměřuje k síti (vrstvená vzduchová mezera), se zásadami odloženého mazání a neměnnými datovými objekty. Kromě toho je ve zprávě zdůrazněn také špičkový model zákaznické podpory společnosti ExaGrid, kdy zákazníci pracují přímo s vedoucím inženýrem podpory 2. úrovně, což je klíčový rozdíl oproti jiným cílům zálohování.

„Společnost ExaGrid je potěšena, že byla zařazena do zprávy DCIG TOP 5,“ řekl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid. „Zálohovací aplikace mají tradičně silné zabezpečení, ale zálohovací úložiště ho obvykle nemají téměř žádné. Společnost ExaGrid je ve svém přístupu k zabezpečení zálohovacích úložišť jedinečná a doporučujeme všem organizacím, aby při hodnocení svých zásad a postupů kybernetické bezpečnosti a celkové připravenosti na obnovu v případě útoku ransomwaru zvážily svůj přístup k zálohovacímu úložišti.“

1 DCIG, “2024-25 DCIG TOP 5 2PB+ Cyber Secure Backup Target – Global Edition,” 1. února 2024, Jerome M. Wendt.

O společnosti ExaGrid

Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou přistávací zónou („Landing Zone“) s diskovou vyrovnávací pamětí, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání a škálovatelnou architekturou. Řešení „Landing Zone“ společnosti ExaGrid umožňuje nejrychlejší zálohy, obnovení a okamžité zotavení virtuálních počítačů. Vrstva úložiště nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uschování. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, přičemž odpadají nákladné forkliftové aktualizace a zastarávání produktu. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouvrstvý přístup k ukládání záloh s nesíťovou vrstvou, zpožděným odstraňováním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.

Společnost ExaGrid disponuje fyzickými prodejními a předprodejními systémovými inženýry v těchto zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, Skandinávie, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Velká Británie, Spojené státy a další regiony.

Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn . Podívejte se, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech se společností ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví podstatně méně času zálohovacím ukládáním v příbězích o úspěších našich zákazníků . ExaGrid is proud of our +81 NPS score!

ExaGrid je registrovaná ochranná známka společnosti ExaGrid Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240206205587/cs/

Kontakt

Média:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com

Zdroj: ExaGrid