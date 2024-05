Společnost Seragon dokončila předklinickou studii kandidáta na intervenci proti stárnutí, přípravek SRN-901

Výsledky studie ukazují, že díky přípravku SRN-901 bylo u léčené populace dosaženo jednoho z dosud největších prodloužení délky života prožitého ve zdraví. U více než 300 myší bylo provedeno sekvenování transkriptomu celého genomu, aby se daly posoudit účinky přípravku SRN-901 na molekulární úrovni. Výsledky ukázaly výrazné zvýšení exprese mnoha genů spojených s dlouhověkostí a znatelné snížení exprese genů spojených se stárnutím. Metabolický panel navíc odhalil příznivé změny několika biomarkerů spojených s mladším biologickým věkem.

Proběhly i další testy s cílem vyhodnotit vliv přípravku SRN-901 na délku života prožitého ve zdraví. Studie hodnotila rovněž fyzické a kognitivní funkce. Testy na běžeckém pásu prokázaly u starších myší výrazné zvýšení vytrvalosti. U starších myší, které dostávaly přípravek SRN-901, se značně zlepšilo skóre chatrného zdraví a v léčené skupině došlo ke znatelnému snížení výskytu nádorů.

Výsledky studie výzkumný tým společnosti Seragon Biosciences povzbuzují k provádění dalších analýz, které přinesou další poznatky. Tyto výsledky se zveřejní po dokončení doplňkové analýzy.

O společnosti Seragon Biosciences

Společnost Seragon Biosciences, Inc. se sídlem v Irvine v Kalifornii je výzkumná biofarmaceutická společnost, která se věnuje zlepšování zdraví lidí a zvířat prostřednictvím inovativních vědeckých poznatků. Společnost Seragon Biosciences využívá nejmodernější vědecké a technologické poznatky v oblasti stárnutí, metabolismu, genové terapie a bioinformatiky. Společnost Seragon usiluje o to, aby lidé měli přístup k nejvýznamnějším objevům v medicíně, a to od výzkumu až po spotřebitelské produkty a klinické aplikace. Další informace naleznete na adrese www.seragon.com.

