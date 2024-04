Spotřební daň na e-cigarety startuje, neokolkované náplně lze už sehnat pouze v doprodeji

„Zavedení spotřební daně znamená pro výrobce a prodejce úplnou změnu fungování. Proces je finančně i organizačně velmi náročný,“ říká Robert Hrdlička, předseda Komory elektronického vapování. Pravidla navíc podle něj nejsou jednoznačná. „U náplní bez nikotinu očekáváme, že většinu trhu bude tvořit nezdaněný alternativní prodej,“ dodává Hrdlička.

Cena nejběžnějšího balení – lahvičky s obsahem 10 mililitrů – nyní podražila ze zhruba stovky na 130 korun. Do čtyř let by se dle současného plánu měla cena vyšplhat až na 220 korun, přičemž již v roce 2026 by byla nejvyšší v celé Evropě. „Lidé si budou náplně buď sami míchat, nebo je pašovat ze zahraničí. Stát zcela přijde nejen o budoucí výnos spotřební daně, ale i o to, co platíme nyní,“ varuje Hrdlička. Vysoké zdanění navíc nejvíce postihne náplně s větším objemem, zatímco jednorázové e-cigarety s malým obsahem, které jsou populární mezi mládeží, nezdraží. „Již v době schvalování spotřební daně se uživatelé začali náplněmi předzásobovat – jejich trvanlivost je ostatně 2–3 roky. Další vlnu čekání nyní a zejména v září před samotným ukončením prodeje neokolkovaných náplní,” doplňuje k situaci na trhu Hrdlička.

Hrozí přechod uživatelů ke klasickým cigaretám či nákupům v zahraničí

Dostupnost legálních e-cigaret s různými příchutěmi hraje klíčovou roli při přechodu kuřáků na méně škodlivé alternativy. „Příchutě jsou důležitým aspektem atraktivity vapingu a pomáhají kuřákům se od cigaret oprostit. Jejich zdražení a omezení dostupnosti bude mít negativní dopady na veřejné zdraví,“ vysvětluje Hrdlička.

Komora elektronického vapování apeluje na zákonodárce, aby zvážili ustoupení od dalšího plánovaného zvyšování sazeb. „Měli bychom se inspirovat připravovanou evropskou směrnicí, která počítá s nižším a racionálnějším zdaněním podle obsahu nikotinu,“ připomíná Hrdlička. Do té doby budou čeští uživatelé ve velkém nakupovat v okolních zemích, zejména v Polsku, které má podobnou daň jako ČR, ale v dalších letech bude výrazně nižší. Slovensko a Rakousko spotřební daň na e-cigarety zatím vůbec nemají.

Z našeho průzkumu vychází, že pro téměř polovinu českých kuřáků představují e-cigarety náhradu klasického kouření. „Pokud jim stát sektor e-cigaret zlikviduje, hrozí, že se vrátí zpět ke škodlivějšímu tabáku,“ uvádí na závěr Hrdlička. Komora elektronického vapování proto vyzývá vládu a poslance, aby ještě letos přehodnotili nastavení sazeb a zvolili rozumný model zdanění.

O KEVAPu

O KEVAPu

Komora elektronického vapování je dobrovolné sdružení prodejců elektronických cigaret a souvisejícího příslušenství v ČR a na Slovensku. Sdružení vzniklo za účelem sjednotit výrobce, distributory a prodejce výrobků pro elektronické vapování. Mezi jeho činnost dále patří kontrola kvality zboží či podpora prodejců i uživatelů e-cigaret. Členové komory jsou vázáni přísnými pravidly, proto v prodejnách označených logem KEVAP nenajdete levné náhražky elektronických cigaret a e-liquidů bez potřebných atestů.