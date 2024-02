Tematické prohlídky k výročí Bedřicha Smetany na zámku Loučeň

Loučeň (Nymbursko) 12. února 2024 (PROTEXT) - Zámek Loučeň se připojí k oslavám 200. výročí narození jednoho z našich nejvýznamnějších hudebních skladatelů Bedřicha Smetany. Během měsíce března se na Zámku Loučeň budou konat speciální prohlídky při příležitosti tohoto výročí. Znít tady budou tóny z Cyklu symfonických básní Má vlast, například Vltava nebo Vyšehrad, či opery Prodaná nevěsta. Na Loučeni tak navazují na odkaz rodiny Thurn-Taxisů, původních majitelů loučeňsko-dobrovického panství a významných mecenášů Bedřicha Smetany. Zde, v Jabkenicích nedaleko Loučeně, strávil Smetana posledních téměř deset let svého života a knížecí myslivna se stala místem, kde během svého života pobýval a tvořil nejdéle, tedy od roku 1874 do 1884. Smetanový březen na Zámku Loučeň se uskuteční v období od 2. do 24.března. Tematické prohlídky budou vypsány třikrát denně o víkendech.

„S rodinou Thurn-Taxisů pojily Bedřicha Smetanu přátelské vztahy již před jabkenickým pobytem. Jeho největším příznivcem byl kníže Alexandr Thurn-Taxis, hudebně nadaný a společensky angažovaný nejstarší syn loučeňského knížete Hugo Maxmilána. Právě Alexandrovi věnoval v roce 1881 Smetana dvě dueta pro housle a piano „Z domoviny“, a dle dochovaných pramenů je také spolu hrávali v hudebním salonu loučeňského zámku. Návštěvy skladatele na zámku pamatuje také dochované klavírní křídlo. To bude součástí tematických prohlídek věnovaných právě dílu a životu Bedřicha Smetany,“ uvádí Ing. Kateřina Šrámková, majitelka loučenského zámku. „Smetanový březen na našem zámku bude příležitostí poznat Smetanu jako gentlemana, společensky uznávaného umělce, milovníka přírody, lovu a také gurmána,“ uvádí Mgr. Vratislav Zákoutský, kastelán zámku Loučeň. „I když je závěr Smetanova života poznamenán nemocemi, během života na zdejším panství byla vytvořena mistrovská díla. Výročí 200 let od narození je pro nás impulzem, abychom návštěvníkům umožnili nahlédnout do společnosti a prostředí, kde vznikaly největší díla klasické české hudby období romantismu, a připomněli roli šlechtických kruhů jako mecenášů umění,“ dodává Vratislav Zákoutský. Prohlídky během „Smetanového března“ přiblíží návštěvníkům dobu, kdy Mistr Smetana chodíval z jabkenické myslivny na loučeňský zámek hrát. Doplněny budou naživo interpretovanou hudbou Bedřicha Smetany v hudebním salonku v podání našich šikovných průvodců. Bedřich Smetana byl vyhlášeným pianistou a jeho komorní koncerty na zámku byly považovány za hudební svátky. Návštěvníci se v doprovodu kostýmovaného průvodce podívají do společenských zámeckých komnat, seznámí se s místy, která měl Smetana na zdejším panství rád, a také si připomenou ta díla, která na panství vznikla. Při prohlídkách zazní také několik ukázek ze Smetanovy tvorby. Prohlídky jsou určeny nejen dospělým, ale také zvídavým dětem, které se chtějí s Mistrem a jeho tvorbou seznámit jiným způsobem než ve školních lavicích. Více informací včetně podrobného programu na www.zamekloucen.cz Poslední léta života Bedřicha Smetany jsou spojována s jabkenickou myslivnou, kde tento velikán české hudby žil se svojí dcerou a zetěm, knížecím nadlesním Josefem Schwarzem. Myslivna se nacházela na panství Thurn-Taxisů a majitelé tohoto panství, Hugo Maxmilián a jeho syn Alexandr Jan Vincenc, byli významnými mecenáši během Mistrova pobytu na jejich panství. Před samotným pobytem v Jabkenicích se zdejší kraj mezi Nymburkem a Mladou Boleslaví zapsal do Smetanova života již dříve. Skladby složené na loučeňsko-dobrovickém panství 1862 Braniboři v Čechách - opera 1875 Má vlast (3 věty) symfonická báseň 1875 Sny - cyklus klavírních skladeb 1876 Hubička - opera 1878 Tajemství - opera 1879 Večerní písně - písňový cyklus na básně Vítězslava Hálka 1879 České tance - 10 tanců 1879 Z mého života - romantický smyčcový kvartet 1880 Z domoviny - duet pro housle a klavír 1882 Čertova stěna - opera 1884 Viola - opera (nedokončena) Rovněž česká sklárna Koulier na Chrudimsku se již v tuto chvíli připravuje na oslavu výročí Bedřicha Smetany. A protože se jedná o sesterskou firmu zámku Loučeň, ve výrobě jsou již nyní ručně vyráběné a foukané ozdoby s motivem tohoto velkého skladatele. Jejich výroba prochází poměrně náročným výrobní procesem, který trvá dva dny. Do české sklárny do vísky Oflenda lze přijet kdykoli během roku a podívat se na jejich výrobu. Je to úžasný zážitek a ukázka rukodělné práce českých sklářů, foukačů a malířů ozdob. 