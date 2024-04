Ve Studénce je uzavřena část přivaděče na D1, řidiči musí projíždět Butovicemi, náklaďáky nad 12 tun nesmí

Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku), starosta Studénky: “Velmi intenzivně a často tam situaci kontrolují strážníci i státní policisté, takže ty hříšníky se snažíme v maximální míře trestat. Já věřím, že během prvních 14 dnů uzavírky si ta situace sedne, a pak to bude lepší a klidnější.”

V plánu je ale i následná oprava nedalekého kruhového objezdu. I to následně ztíží dopravní situaci.

Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku), starosta Studénky: “To omezení nějakým způsobem bude do Dnů NATO, byť pak už by ta silnice někdy od půlky června měla být průjezdná. Vše bude záležet na počasí. Chtěl bych pro všechny občany a všechny řidiče zdůraznit, aby dodržovali ta dopravní omezení, která jsou. Ať nevjíždějí nákladními vozy do města, protože to jednak kontroluje policie, ale zároveň i omezují ostatní účastníky silničního provozu, a nejen ty.”

