Veletrh FOR KIDS už v dubnu: Trendy světa hraček, nové i populární hry a setkání se zajímavými osobnostmi

Výjimečný sortiment hraček a potřeb pro děti i nastávající maminky od renomovaných firem z Česka i zahraničí, široké portfolio nabídky her pro všechny věkové kategorie a všech náročností i nabídka originálních zážitků a interaktivní zábava či zajímaví hosté. To vše najdou návštěvníci veletrhu FOR KIDS na jednom místě.

Své nové i oblíbené kolekce produktů nabídnou na expozicích společnosti Černá na Bílé a Mimilove, Ecomania, Baavi, Skibi, Eco by Naty, Moltex nebo Attitude. Mezi vystavovatele se opět vrací po několikaleté pauze firma FUN BABY, která přinese značku Zopa design. Slovenská Bike Up nabídne nová kola a odrážedla pro nejmenší jezdce. Novou značku autosedaček najdou návštěvníci na stánku společnosti Baby Store.

Hry i vědecká show

Už podruhé zavítá na veletrh se svou unikátní vědeckou show iQLANDIA, která představí program plný bláznivých pokusů z fyziky a chemie. Děti plné energie si mohou vyzkoušet překážkovou dráhu, kterou vytvoří v Letňanech nadace Karla Janečka Science 21. Kdo miluje hry, může se seznámit s Karlovou novinkou Mathesso a v sobotu 6. dubna si ji v PVA EXPO PRAHA zahrát přímo s autorem.

Tím ale zábava zdaleka nekončí. Herničku z venkovních hraček vybuduje v Letňanech firma Jarabák a společnost Uneeqly připraví soutěže o spoustu věcných cen, například o vstupenky do Oskarhausenu nebo o rodinný pobyt v hotelu Astoria. Rodiče budou mít možnost poradit se s odborníky, jak vybrat správné hračky svým dětem na míru nebo jak kombinovat stravu tak, aby nejen nejmenší členové rodiny konzumovali chutně a zároveň zdravě.

Souběžně s veletrhem FOR KIDS se budou konat také kosmetický veletrh FOR BEAUTY a veletrh chovatelských potřeb pro domácí zvířata FOR PETS.

Podrobnosti o veletrhu najdete na www.forkids.cz.