Začíná jubilejní 40. ročník festivalu FAMUFEST. Připravil si nabitý program a přes 120 snímků. Agnieszka Holland na festivalu uvede dva filmy.

Festival odstartuje projekcí snímku Electra, který měl premiéru na festivalu v Cannes.

Režisérka Agnieszka Holland uvede dva své filmy.

V rámci festivalu budou promítnuty tři snímky nominované na Českého lva.

Agentura Kantar se pokusí objasnit Jak zaujmout diváka kreativním obsahem?

Grafik Aleš Najbrt si připravil přednášku o výrobě filmových plakátů.

Dnešním dnem začíná 40. ročník multižánrového festivalu FAMUFEST. Zahájen bude projekcí animovaného snímku Electra od režisérky Darii Kashcheevy. Od středy do neděle ožije pražská Letná tvorbou studentů a absolventů FAMU. K vidění bude přes 120 snímků, většina z nich v rámci 12 tematických bloků. Z části tohoto výběru budou významné osobnosti z filmového průmyslu jakožto porota vybírat vítězné snímky. Většina z promítaných filmů bude po skončení festivalu v rámci akreditace zdarma dostupná na online platformě FAMU Films. Program 40. ročníku je dostupný na stránkách festivalu a vstupenky na jednotlivé akce je možné zakoupit na portálu GoOut.

V letenském kině Bio Oko bude dnes oficiálně zahájen jubilejní 40. ročník festivalu FAMUFEST. Letošním tématem festivalu jsou Sítě, které odkazují na neuronové sítě v mozku člověka reagující na veškeré podněty, včetně umění. Festival započne projekcí krátkometrážního animovaného filmu Electra, který měl premiéru v květnu loňského roku na festivalu v Cannes a je nominovaný na Českého lva. Jedná se o 27 minutový animovaný snímek, který pojednává o mladé ženě a jejím komplikovaném vztahu s rodiči. Na slavnostní ceremoniál dorazí i tvůrci, včetně režisérky snímku Darii Kashcheevy.

“Pro návštěvnictvo jsme si letos připravili opravdu mnoho. Promítat budeme celkem 99 nových studentských snímků, které jsme rozdělili do dvanácti filmových bloků. Ty sdružují snímky podle témat a emocí, které v divákovi mohou vyvolat. Každý z bloků představuje kurátorský umělecký zážitek s prostorem pro vlastní interpretaci. Mimo snímků nabízíme ale i doprovodný offscreen a industry program, do kterého se řadí koncerty, divadla nebo přednášky,” popisuje program 40. ročníku výkonná ředitelka Anna Horáková.

Dnes odpoledne se v Bio Oku mohou diváci těšit na snímky z bloků NEZÁJEM a ZÁBAVIČKA, po kterých bude následovat debata z pohledu kulturní antropologie, vedená studentem tohoto oboru. V prostorech divadla Alfred ve dvoře se bude promítat blok PŘIJETÍ, na který naváže další diskuze, tentokrát skrze kukátko filozofie. Středeční program v divadle zakončí inscenace studentů JAMU Píšu ti, protože… o sourozeneckých vztazích. Večer se program přesune do klubu Bike Jesus, kde proběhne Opening party, na které vystoupí písničkářka Máří, kapela Island Mint, elektronický tandem Viah, multižánrový umělec Lajfr a další.

Ve čtvrtek 7. března Bio Oko ožije dalšími třemi filmovými bloky. Od 13:30 pak proběhne akce s názvem FAMU VERSUS ŁÓDŹ, v rámci které studenti polské Lodžské filmové školy představí pět svých děl. Druhý den festivalu zakončí projekce snímku nominovaného na Českého lva, Moje nebe je horší, než tvoje peklo. Filmovou atmosféru ale zažije i divadlo Alfred ve dvoře a to díky projekci bloků VINA, OKOUZLENÍ o stírání hranic mezi snem a skutečností a USPOKOJENÍ, v rámci kterého bude k vidění archivní studentský snímek Jiřího Vejdělka Sladkosti. Od 20:00 se mohou od plátna návštěvníci odreagovat divadelním představením You'll lose your head for me.

V rámci pátečního programu budou v Bio Oku promítnuty snímky známé polské režisérky a scenáristky Agnieszky Holland, která v roce 1971 absolvovala FAMU. Uvedeny budou její dva filmy a to Přes kosti mrtvých, thriller s prvky černé komedie, a snímek Hřích boha, který vznikl za dob jejích studií v Praze a vypráví o pokojské Arianě, která po několika pletkách a nechtěných těhotenstvích hledá pomoc u samotného Boha. Po prvním zmiňovaném snímku proběhne s režisérkou debata. Krátkometrážní film Hřích boha bude doplněn o autorský úvod od Agnieszky Holland. Držitelé festivalové akreditace si musí své místo rezervovat skrze platformu GoOut. V Bio Oku návštěvníky čekají mimo projekce snímků A. Holland také 3 filmové bloky, včetně bloku ŠÍLENSTVÍ, který obsahuje i studentský snímek Věry Chytilové s názvem Kočičina.

V sobotu se v Bio Oku a v Alfredu ve dvoře bude promítat celkem 7 filmových bloků. Sobota nabídne ale i bohatý industry program v Klubu Letka. Od 11:00 se agentura Kantar pokusí návštěvníkům zodpovědět otázku Jak zaujmout diváka kreativním obsahem? Poté bude následovat moderovaná prezentace výzkumu českého audiovizuálního trhu pro Státní fond kinematografie a v 15:00 započne přednáška Je snadné navrhovat filmový plakát?, kterou si připravil renomovaný grafický designér Aleš Najbrt. Sobotní večer se pak ponese v duchu oslav jubilejního ročníku a to prostřednictvím afterparty ve vršovickém klubu Ankali.

Neděle bude posledním promítacím dnem, kdy bude v Bio Oku k vidění filmový blok NĚHA, který divákům nabídne kártkometrážní film, nominovaný na Českého lva, Osmý den režiséra Petra Pylypčuka. Promítnut bude i blok HABAĎŮRA, ve kterém mohou návštěvníci shlédnout studentský film Jana Svěráka Ropáci, který v roce 1989 vyhrál studentského Oscara. Od 20:00 budou promítnuty vítězné filmy festivalu.

Odkaz na nákup vstupenek: https://goout.net/cs/famufest-40/szoafww/

O festivalu FAMUFEST: https://www.famufest.cz

O festivalu:

FAMUFEST je studentský multižánrový filmový festival, který je každoročně organizován studujícími Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze. Letos slaví své 40. výročí. Díky festivalu má veřejnost jedinečnou možnost zhlédnout nejnovější studentskou tvorbu na filmovém plátně, za přítomnosti tvůrkyň a tvůrců, na nejrůznějších místech v Praze s navazujícím doprovodným programem. Poskytuje studujícím FAMU možnost prezentovat svou tvorbu veřejnosti a zároveň představuje nové talenty, které tvoří budoucnost české kinematografie, audiovize, fotografie, her a dalších médií.

Festival vzniká za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Státního fondu kinematografie, Ministerstva kultury České republiky a městské části Praha 7. Hlavním mediálním partnerem FAMUFESTu je Česká televize.

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.