Zásilky na terminály Sazky nově doručí i WE|DO. Balíčky si zákazníci mohou vyzvednout na 400 nových místech po celé České republice

E-commerce a trh s doručováním zásilek dlouhodobě meziročně roste a jak firmy, tak spotřebitelé volají po větším množství výdejních míst a boxů. Řešením tak mohou být Sazka terminály. Balíčky lze jejich prostřednictvím posílat i vyzvedávat a jejich velkou výhodou je přívětivá otevírací doba – na rozdíl od běžných výdejních míst jsou totiž často otevřené do pozdních večerních hodin, o víkendech, a některé z nich dokonce nonstop.

Kromě Balíkovny od České pošty a společnosti DPD, které v rámci spolupráce se Sazkou doručují dohromady již na zhruba dva tisíce terminálů, od poloviny ledna letošního roku bude na terminály Sazky doručovat zásilky také další dopravce - společnost WE|DO. Na počátku spolupráce bude WE|DO zavážet hned 400 terminálů, odkud bude možné zásilky vyzvednout. Do budoucna je plánováno rozšíření služby také o možnost podání balíčků, podobně jako u ostatních partnerů.

"Od spuštění služby Balíky počet zásilek, které projdou našimi terminály, každoročně stoupá. Trend online nakupování a využívání balíkových služeb je už roky na vzestupu a my v Sazce se mu chceme přizpůsobit. Jako odpověď na zvyšující se zájem zákazníků jsme se proto rozhodli navázat partnerství právě s WE|DO, díky kterému budeme moci poskytnout pohodlné doručení další skupině zákazníků," komentuje zahájení spolupráce Jan Schmiedhammer, ředitel finančních a transakčních služeb společnosti Sazka.

Zájem o doručování na Sazka terminály roste

V roce 2022 zákazníci prostřednictvím existujících terminálů podali či vyzvedli více než 3 miliony zásilek. Loni počet vyzvednutých nebo podaných balíků přeskočil 5 milionů. Letos se očekává další nárůst zájmu. Zvolit jako místo doručení právě Sazka terminál je možné již v průběhu nákupu na e-shopu při volbě dopravce. Terminály jsou rozmístěné po celé České republice, při výběru místa doručení lze tedy dle adresy zvolit ten nejbližší bydlišti zákazníka.

"Zahájení partnerství se Sazkou vnímáme jako výhodné pro všechny strany; zákazníky, naši společnost WE|DO i celou skupinu Allegro. Uživatelé jistě ocení dobrou dostupnost a prodlouženou otevírací dobu terminálů Sazky. Rozšiřování sítě výdejních míst je pro nás ve WE|DO jednou z hlavních priorit, jelikož přímo souvisí se spokojeností našich zákazníků. Věříme proto, že Sazka terminály pomohou zvýšit efektivitu našich služeb, a zároveň umožní ještě lepší naplnění potřeb našich zákazníků," říká Tomáš Dejmek, manažer pro výdejní místa, WE|DO.

Další doplňkové služby

Kromě výdeje a příjmu zásilek umožňují terminály Sazka například také platbu pravidelných i jednorázových faktur za energie, vodu, pojištění či internet a další služby, navíc bez čekání v dlouhých frontách a s nejnižším poplatkem za hotovostní platbu. Na terminálech lze také nakoupit třeba předplacený kupón paysafecard, se kterým lze bezpečně a jednoduše zaplatit za online služby bez použití platební karty nebo bankovního účtu, či stírací losy.

O společnosti Sazka:

Sazka a.s. je největší a nejstarší loterní společnost v České republice, která skrze neustálé inovace a odpovědným způsobem poskytuje zákazníkům nejširší portfolio her a každodenní zábavy. Nejznámější hrou je Sportka, populární hra s historií delší 65 let. Společnost je od roku 2014 provozovatelem loterie Eurojackpot, jedné z největších evropských her. Součástí zábavní rodiny jsou i stírací losy, sportovní kurzové sázky a rychloobrátkové hry. Své produkty poskytuje Sazka na online herním portálu www.sazka.cz a prostřednictvím unikátní prodejní sítě s více než 7 500 prodejními místy po celé České republice. Na terminálech Sazky lze vyřídit i řadu běžných transakcí od platby složenek přes dobití kreditu až po vyzvednutí balíku.

Sazka je lídrem v oblasti zodpovědného hraní. Vedle mezinárodních auditovaných certifikací European Lotteries a World Lottery Association rozvíjí vlastní projekt Hraj s rozumem a preventivní programy ve spolupráci s neziskovými organizacemi.

Mateřskou společností Sazky je skupina Allwyn, která provozuje loterie také v Rakousku, Řecku, na Kypru a v Itálii a od roku 2024 se stane také provozovatelem britské Národní loterie. Na konci loňského roku se domluvila také na převzetí firmy Camelot LS Group, která provozuje loterii v americkém státě Illinois. SAZKA a.s. je členem nadnárodní investiční skupiny KKCG, působící v 38 zemích. Více na www.sazka.cz a www.allwynentertainment.com.

O společnosti WE|DO:

WE|DO CZ je logistický operátor, který v současnosti spolupracuje s více než 500 kurýry, 200 dopravci a doručuje do více než 1800 výdejních míst a 1500 boxů. Zásilky kromě České republiky rozváží také na Slovensku. Dlouhodobou ambicí společnosti je maximálně přizpůsobit doručování zásilek zákazníkům a jejich potřebám. Vlastníkem společnosti je polská skupina Allegro, největší e-commerce společnost evropského původu.

JSME "WE". Tým profesionálů, v jehož čele jede flotila vlajkonošů - našich kurýrů. Vytváříme provázaný systém procesů a dílčích úkolů, na jehož konci jsou to právě kurýři, kdo plní naši misi. Dojedou do cíle a doručí. Kamkoliv naši zákazníci chtějí a kdykoliv potřebují.

JSME "DO". Dovážíme. Domů. Do výdejny. Do boxu. Doručujeme. Donekonečna. Díky našim zaměstnancům, novým technologii a inovacím, které umožňují naplnit naše hodnoty a zajistit maximální spokojenost našich zákazníků. A které, ač mnohdy nejsou vidět, tvoří nedílnou součást naší cesty.