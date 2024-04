Živě: Rekordní prodeje AURES Holdings posílila generativní AI

TK bude v budově Visionary, Plynární 10 v Praze 7 zahájena v 10:30.

"Automobilový trh se po čtyřech letech opět dostává do kondice. Nejen že se rozšiřuje nabídka, ale nadále roste i poptávka. Za první čtvrtletí roku jsme prodali historicky nejvíce aut v naší dvaatřicetileté historii. Abychom vyhověli rostoucímu zájmu o ojeté vozy, otevřeli jsme letos již tři výkupní pobočky a budeme pokračovat i v rozšiřování stávajících prodejních ploch. Nabídku jsme navýšili v celé skupině už na 15.000 automobilů,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings, provozovatele mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO a Mototechna. "Rekordní prodeje jsou i zúročením našich investic do využití technologických inovací, a to zejména nasazení generativní AI v marketingu a v komunikaci se zákazníky, a dalším posílením využití digitálních technologií využívajících unikátní data integrovaná v rámci našich výkupních i prodejních procesů,“ doplnil Petr Vaněček, co-CEO (společný generální ředitel) skupiny.

Skupina AURES Holdings je letos na trhu již 32 let. Provozuje síť více než 60 poboček, servisních center a zastoupení v České republice, na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku a Německu. Za dobu své existence na výkupu a prodeji obsloužila již přes tři miliony zákazníků. Skupina prodá ročně bezmála 100.000 vozů a je tak největším prodejcem ojetých aut ve střední a východní Evropě. Prodává také zánovní vozy pod obnovenou značkou Mototechna. Na západních trzích působí prostřednictvím společnosti Driverama. Společnost AURES Holdings je signatářem Declaration of Support for Women’s Economic Empowerment a pravidelně se umisťuje v žebříčcích CZECH TOP 100 a Českých 100 nejlepších. Pro roky 2017 a 2018 byla držitelem prestižního ocenění Superbrands a umístila se na 2. místě v celoevropské soutěži European Business Awards 2016/2017. Společnost řídí společní generální ředitelé Karolína Topolová a Petr Vaněček. Generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings Karolína Topolová se v roce 2020 umístila v anketě Top Ženy Česka na 1. místě v kategorii manažerek a o rok později v tomto žebříčku vstoupila do Síně slávy. V roce 2022 byla časopisem Forbes vybrána do žebříčku TOP CEO a pravidelně se objevuje v jeho žebříčku nejvlivnějších žen. Skupinu vlastní britsko-polský investiční fond Abris Capital Partners.