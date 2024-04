Živě: Václav Klaus představí svou studii ekonomiky ČR

Součástí studie s názvem „Dílčí reformy jsou málo, řešením je systémová změna“ jsou také konkrétní návrhy, jak se z dnešní neutěšené situace vymanit a zvrátit nepříznivý vývoj.

„Naše země stagnuje, stagnuje politicky, stagnuje ekonomicky, a navíc ve světě zcela ztratila svou bývalou pozici a re­spekt. Vybřednout z této chronické stagnace vyžaduje nejen parciální či parametrické změny. Vyžaduje to systémovou změnu, kterou nemůže být nic jiného než přehození výhybky, než ubrání role a pravomocí státu a osvobození trhu. Této změně nemusí předcházet žádný intelektuální výkon, žádné vymýšlení něčeho nového, nevyžaduje to žádnou novou teorii. Vyžaduje to však změnu myšlenkovou, změnu veřejného mínění, změnu myšlenkového klimatu. Konec konců i změnu politiky,“ říká v úvodu svého textu prof. Václav Klaus.

Studie obsahuje sedm kapitol a v závěru i 19 konkrétních návrhů na změny dosavadního ekonomického a politického fungování České republiky.