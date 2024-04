Billie Eilish, Katy Perry, Bon Jovi a další mají konkurenci. Jmenuje se umělá inteligence

Autoři hudby, na které se AI trénovala, se začínají bouřit. Vnímají to totiž jako útok na lidskou kreativitu, který může poškodit tvůrce i zničit hudební ekosystém. Rozhodli se proto jednat – sepsali petici.

Seznam těch, kteří se otevřeně postavili proti využívání svých děl pro trénink umělé inteligence, zveřejnila Organizace Artists Rights Alliance (ARA) na zahraničním webu Medium. Současně byl s peticí publikován dopis s názvem Přestaňte znehodnocovat hudbu, v němž organizace apeluje na technologické firmy, aby ukončily své útoky na lidskou kreativitu. Už dříve se totiž řešily spory sociální sítě TikTok s Universal Music, a na konci ledna ze sítě zmizely asi tři miliony skladeb. Obě společnosti se totiž nedohodly na nových licenčních smlouvách, obsahujících zvýšení poplatků za autorská práva a finanční kompenzace pro umělce a umělkyně, jejichž hudba se na sociální síti objevuje.

„Umělci se sotva uživí“

Ale zpět k petici proti AI. Celkem se proti neoprávněnému používání své práce vyslovilo přibližně 250 umělců a textařů. Mezi nimi nechyběla jména jako Billie Eilish, Nicki Minaj, Katy Perry, Billy Porter, Sam Smith či Jon Bon Jovi. Organizace upozornila především na dva nebezpečné trendy. Jedním z nich je neautorizované používání hudebních skladeb k výcviku AI klonů, tím druhým je využívání umělého zvuku k vyhnutí se povinnosti vyplácet autorské honoráře.

Z petice navíc vyplývají jasné výzvy. Píše se v ní například o tom, že podepsaní umělci žádají vývojáře AI, technologické společnosti a digitální hudební služby, aby okamžitě přestali s využíváním umělé inteligence k narušování a snižování hodnoty práce lidských umělců. „Věříme, že AI může, je-li používána odpovědně, posunout lidskou kreativitu. Některé platformy a vývojáři ji však využívají k sabotáži kreativity a poškozování umělců, textařů, hudebníků a držitelů práv,“ stojí v petici.

Podle zainteresovaných umělců v petici údajně společnosti bez jejich svolení používají díla k tréninku modelů AI. „Tyto kroky mají za cíl nahradit tvorbu lidských umělců AI generovaným obsahem, což vede k výraznému snížení odměn vyplácených umělcům. Pro mnohé hudebníky a textaře by to znamenalo katastrofu,“ stojí dále v petici. Za ARA se k situaci vyjádřil její výkonný ředitel Jen Jacobsen. „Umělci se v dnešní době streamováním hudby už tak sotva uživí a nyní čelí nové výzvě v podobě konkurence generované umělou inteligencí,“ uvedl s tím, že neetické využívání generativní AI k nahrazení lidských umělců snižuje hodnotu celého hudebního ekosystému, a to jak pro umělce, tak pro fanoušky.

Odpověď zní ne

Podle Lukáše Benzla, ředitele České asociace pro umělou inteligenci ale situace není tak horká, jak se zdá. „Jsem přesvědčen o tom, že AI skladby nenahradí lidské umělce. Stejně jako můžeme velmi jednoduše vytvářet fotografie, můžeme nyní velmi jednoduše začít vytvářet skladby. Dělá to z nás všech fotografy a muzikanty? Odpověď zní ne,“ vysvětluje Benz a dodává, že je přesvědčen o tom, že AI aplikace na generování skladeb mohou roli umělců z masa a kostí posílit. „To však nic nemění na tom, že by AI generovaná hudba neměla porušovat autorská práva hudebníků,“ komentuje pro Metro Benzl.

Je to jen začátek?

Je možné, že toto nebude poslední iniciativa tohoto typu. Každý měsíc se objevují nová řešení pro klonování hlasu a převod textu na hudbu s AI, a mnohá z nich neuvádějí zdroje dat pro trénink svých modelů.

Petice přichází rok po zveřejnění virální skladby, v níž se umělé inteligenci podařilo napodobit hlasy rapera Drakea a zpěváka The Weeknda. Kanadský raper následně vyjádřil svůj nesouhlas s umělou tvorbou a skladba byla stažena z hudebních streamovacích platforem Spotify i Apple Music. O svém znepokojení po tomto incidentu veřejně promluvil i britský zpěvák Sting pro BBC. Podle něj muzikanti čelí boji o obranu své práce. Ne všichni ale vidí ve vývoji a používání umělé inteligence problém. Za AI se postavili DJ David Guetta nebo hudebnice Grimes.

Někteří umělci se kvůli své účasti na petici setkali s kritikou. Například Katy Perry byla nedávno na večírku vyfocena, jak sedí v jednom křesle se Samem Altmanem, tvůrcem ChatGPT, nástroje pro chatování s AI.