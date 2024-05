„Bitcoin bude brzy stejně běžný jako psaní e-mailů,“ říkají bratři Kuchařovi

„Cílem naší akce BTC Prague je nejen pomoci adopci bitcoinu a propojování komunity, ale i postavení mostu mezi laickou i odbornou veřejností. Akce je určená pro ty, kteří se chtějí s bitcoinem seznámit, ale i pro zkušené bitcoinery,“ říká pro deník Metro Martin Kuchař s tím, že se loňský ročník pyšní hned několika oceněními.

Jak se podle vás staví Češi ke kryptoměnám? Vnímá laická veřejnost bitcoin jako něco, co se jim může v budoucnu hodit?

Matyáš: Češi se ke kryptoměnám a hlavně k bitcoinu staví velmi otevřeně a pozitivně. Máme tady bitcoin rádi už od jeho vzniku v roce 2009, kdy tady také vznikla desítka významných firem, které nejen že zaměstnávají tisíce lidí, ale zároveň zde, v České republice, udávají tomuto odvětví směr.

Martin: Pro laickou veřejnost nebo nováčky většinou odvětví vypadá složitě a komplexně, což je v těchto případech běžné. Bitcoin je digitální revolucí, něco jako byl příchod internetu nebo mobilních telefonů v devadesátých letech. Bude chvíli trvat, než se vše opravdu přiblíží širšímu okruhu zájemců a uživatelů. S tím, jak se bude vyvíjet technologie, služby kolem ní a jak se bude přístup rozšiřovat například i skrze běžné obchodníky, stane se bitcoin tak běžným, jako je nyní posílání e-mailů.

Bitcoin Bitcoin je internetová open-source platební síť a také v této síti používaná kryptoměna. Hlavní unikátností bitcoinu je jeho plná decentralizace.

Je navržen tak, aby nikdo, ani autor nebo jiní jednotlivci, skupiny či vlády, nemohl měnu ovlivňovat, padělat, zabavovat účty, ovládat peněžní toky nebo způsobovat inflaci.

Konečné množství bitcoinů je předem známo a jejich uvolňování do oběhu je definováno ve zdrojovém kódu. Cena jednoho bitcoinu je vysoká. V únoru 2021 cena překročila hranici jednoho milionu korun.

V Česku zatím legislativa zaměřená specificky na kryptoměny chybí, to však z investorů nesnímá povinnost danit dosažené zisky podle stávajících regulí.

Hodnota bitcoinu vychází z poptávky a nabídky na trhu. Jeho hodnota závisí na důvěře, že s ním bude možno platit také v budoucnu.

Proč je záhodno vaši konferenci navštívit?

Martin: Tady v tuzemsku není jednodušší a dostupnější způsob, jak se s technologií, firmami, lidmi a službami bitcoinu seznámit a jak je pochopit a bezpečně vyzkoušet. Stovky firem, přes osm tisíc návštěvníků, dobré jídlo a pití, hudba, uvolněná festivalová nálada – to je něco, co nejde nasát a zažít u počítače.

Matyáš: Akce BTC Prague za tento pohodový přístup získala ocenění Nejlepší event v kategorii výstav a veletrhů a k tomu mimořádné ocenění za akci světového zásahu. Tím, že jde o největší podobný event v Evropě, je opravdu v hledáčku těch nejvýznamnějších a nejvlivnějších osob z odvětví. Ti všichni rádi přijedou a zpravidla bývají velmi otevření k tomu, potkat se i s laickou veřejností, poradit, přesdílet zkušenosti a pomoci tak jim i odvětví jako takovému.

Martin: Zvlášť nyní v AI době, kdy přestává být možné rozeznat, co na internetu je a není pravé a skutečné, je konference či festival o to důležitějším a významnějším místem pro setkávání.

Jaká byla vaše cesta k pořádání tak velké akce?

Martin: Pořádáme konference tady v ČR už pět let. Začali jsme v Ostravě s naší malou komunitní akcí o bitcoinu, nazvanou ChainCamp, která se stala tak populární, že jsme už za tři roky jejího konání přivítali v roce 2022 přes 2000 návštěvníků a naplnili jsme prostory Multifunkční haly Gong v Dolní oblasti Vítkovic – to je vzhledem k tomu, že byla jen a pouze o bitcoinu a jen v češtině, vlastně světový unikát. Začali se nám ozývat firmy a spíkři ze zahraničí, kteří se chtěli do programu zapojit, ale bylo to pro nás složité, protože změna jazyka z češtiny na angličtinu by úplně změnila koncept malé lokální otevřené akce na něco většího a méně osobního, což jsme nechtěli.

Matyáš: Takže jsme se rozhodli ponechat ChainCamp malý, jen v češtině a hodně otevřený a osobní a přidat k tomu velkou světovou akci v Praze, která bude primárně v angličtině. A když jsme přemýšleli nad velikostí, věděli jsme, že když nebudeme v Evropě největší my, bude to naše konkurence, která v té době už podobný formát zkoušela vytvořit a realizovat. Takže jsme si řekli, že uděláme největší akci o bitcoinu v Evropě, a troufám si říci, že v dalším roce už i na světě. To se nám povedlo neboť loňská akce byla přibližně třikrát větší než náš nejbližší konkurent.

Jak jste se vůbec dostali ke kryptoměnám? Z čeho pramení váš zájem o ně?

Martin: Oba s bratrem jsme bitcoin poznali poprvé v roce 2017. Já tehdy žil v Česku a bratr na Bali, kde podnikal, takže jsme si k tomu hledali cestu každý po svém a z různých pohledů. Ale u nás obou to bylo vlastně velmi podobné – během krátké doby se nám o bitcoinu zmínilo více lidí, mně doma dokonce má žena, která jinak moderní technologie moc nesleduje, a tak jsme si oba řekli, že to asi stojí za prozkoumání, a tak se to stalo. O dva roky později, kdy už jsme věděli, že se bratr bude vracet zpět z cest, jsme přemýšleli, co bychom v bitcoinu mohli dělat více než jen nakupovat a prodávat, ani jeden z nás není vývojář nebo programátor, a napadlo nás, že zde chybí malá akce či konference, kde by se o bitcoinu mluvilo a bylo by možné se o něm vzdělávat.

Největší bitcoinová konference v Evropě proběhne 13. až 15. června. Martin (vlevo) má zkušenosti a vzdělání především v IT a technických oborech, Matyáš vystudoval hotelnictví a dlouhé roky podnikal v oblasti turistického ruchu a poskytování služeb v zahraničí.

Matyáš: Nejvíce nás na něm zajímá a fascinuje ta šířka záběru. Bitcoin řeší nejen problém současných peněz, ale pomáhá lidem se o stávající peníze i zajímat, chápat ekonomii, filozofii, technologie… Pomáhá lidem na celém světě řešit fakt, že třeba nemohou mít bankovní účty, jako třeba ve Vietnamu, kde přes 70 procent populace prostě k bankovním službám přístup nemá, ale všichni mají mobil. Pomáhá stabilizovat energetickou síť, pomáhá využít zbytkové teplo z ropných věží, v Kanadě už dokonce bitcoinovou těžbou ohřívají teplou užitkovou vodu a podobně. A v neposlední řadě je bitcoin technologií svobody a svobodného a osobního přístupu k životu, což jsou hodnoty, které velmi ctíme a uznáváme, a nevidíme rádi, když stát či banky špehují, co děláme, a následně nás za to penalizují nebo sankcionují tak, jak se už děje v Číně nebo pomalu i v Anglii.

Čím si vysvětlujete, že hned první ročník vaší akce navštívilo šest a půl tisíce lidí, což je údajně dobré číslo?

Martin: Upřímně, je to i pro nás zpětně pořád obrovská pocta a radost a trochu i překvapení. Měli jsme obavy, zda se nám podaří tak velkou akci naplnit, a byl to otazník do posledních hodin před akcí samotnou. V loňském roce byla cena bitcoinu dost nízko, začali jsme vše chystat ještě s covidem v zádech, nikdo nás neznal. Nicméně Praha je hlavním městem bitcoinu, je zde nespočet významných osobností i firem, které nám pomohly, a my jsme prostě věřili, že uspějeme, ani jsme na jinou myšlenku nebo cíl nemysleli a dali jsme do toho opravdu všechno – sáhli jsme si upřímně opravdu na dno. Jezdili jsme po celém světě, osobně přemlouvali spíkry a partnery, dělali známosti a vysvětlovali všem, proč Praha stojí za to.

16 Tolik let je tu s námi bitcoin. Roku 2008 jej vytvořil člověk či skupina podepsaná jako Satoshi Nakamoto.

Matyáš: Výhodou navíc je, že Praha samotná je často na seznamu vysněných destinací, a my jsme těm lidem ze světa dali fajn příležitost zaletět si do krásného města, cenově rozumného a ještě to spojit s jejich prací a koníčkem.

Měli byste radu pro ty, kteří by také chtěli pořádat akce v podobném rozsahu?

Matyáš: Hlavně je třeba do toho jít opravdu naplno a vyhradit si na organizaci dostatek času. Organizace takové akce je práce na plný celoroční úvazek pro více než deset osob. Základní věci, jako jsou prostory, organizační tým, hlavní dodavatelé techniky a logistiky a tak dále, je třeba mít objednané i déle než rok dopředu. A pak je třeba se obrnit trpělivostí – jedinou jistotou je, že kolem bude hodně práce, hodně nákladů, hodně představivosti v tom, jak to celé pak bude vypadat, a dost nejistoty v tom, kolik lidí opravdu dojde. Ale pak, jak se akce postaví, návštěvníci dojdou, celé to běží a vidíte ty tisíce nadšených lidí.

Vnímáte bitcoin jako fenomén dnešní doby?

Matyáš: Jednoznačně. Pro nás v Česku nebo v Evropě to možná tak nemusí vypadat, pořád nám zde fungují banky, můžeme si otevřít bankovní účet, ale to jsme na opravdové špičce ledovce a máme se tu mimořádně dobře z pohledu světového průměru. A právě tomu zbytku pomyslného ledovce bitcoin pomáhá ještě o řád více a lépe a je pro ně součást každodenního života. Jsme opravdu na začátku a je vlastně až neuvěřitelné, co se z bitcoinu za posledních patnáct let stalo. To tempo růstu ceny, vývoje technologie samotné, kolik skvělých lidí napsalo tak úžasné knihy, jaké nové možnosti se díky bitcoinu objevily, to je fenomén bez jediné diskuse.

Jaká témata teď nejvíce rezonují v bitcoinové komunitě?

Martin: Určitě bitcoinová ETF, tedy vlastně bitcoinové podílové fondy, za kterými stojí opravdoví giganti světového bankovnictví. Nyní si může bitcoin skrze tyto tradiční a standardní bankovní nástroje pořídit a držet opravdu každý tak, že vlastně nedrží bitcoin a nemusí mu plně rozumět. Stejně jako se skrze podílové fondy obchodují a drží akcie technologických společností a podobně. To otevírá tento svět opravdu každému. Na straně druhé je to přístup jdoucí proti prvotní bitcoinové myšlence nestátních digitálních a svobodných peněz, což přirozeně v komunitě vyvolává mnoho diskusí.

Matyáš: Dalším velmi žhavým tématem je škálování a růst technologie samotné. Opět použijme analogii z časů raného internetu, kdy ten nástroj už fungoval, uměl na pozadí většinu toho, co umí nyní, ale chyběly vrstvy a služby umožňující jednoduchý přístup uživatelů. Podobně jako málokdo ví, co se děje na pozadí po tom, co odešleme mail nebo když se zobrazí článek na monitoru, co je to protokol a IP adresa a podobně. Do stejné fáze bitcoin teprve roste. Komunita, vývojáři a i raní uživatelé se o tématu stále dokola baví, hledají nové cesty a přístup a staví tak nové funkce a technologie nad již existujícím bitcoinem. Abychom si mohli mezi sebou toto aktivum posílat stejně jednoduše a rychle jako ten mail.