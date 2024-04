Češi si potrpí na kvalitu. Radši si připlatí za konopí než nějaké jiné bylinky

V rozhovoru pro deník Metro konopný aktivista a zakladatel Konopných lékáren Jiří Stabla vysvětlil, proč nestačí legalizace konopí pro léčebné účely, co legalizace v Německu znamená pro další státy a jaké argumenty v Česku používají odpůrci legalizace.

Co legalizace v Německu znamená pro zbytek Evropy?

Německo ukázalo, že lze do částečné míry dekriminalizovat konopí a že je to důležité nejen kvůli stále více se rozpínajícímu trhu se syntetickými kanabinoidy, ale také proto, aby se z vybraných peněz z konopného sektoru platila preventivní část programu „prevence pro děti“. Těch podle německého ministra zdravotnictví Karla Lauterbacha přibylo mezi uživateli konopí za poslední desetiletí 50 procent. Německo chce z represe přejít k lepšímu modelu a věří, že bude inspirací pro Evropu, a to hlavně v edukaci společnosti, aby se drogám vyhla. U nás bychom se měli minimálně rozhoupat a pomoci nejen nemocným lidem, ale i všem, kteří dovršili 18 let a rozhodli se pro konopí. Neuděláme-li to, trh nás zaplaví syntetickými látkami, které policii i celé veřejnosti pěkně zavaří. Chemické látky, které u nás slouží jako náhrada konopí, mohou mít za následek velmi nebezpečné zdravotní problémy.

Které argumenty používají odpůrci legalizace?

Odpůrci říkají, že se stane více automobilových nehod nebo se ohrozí děti, což se v současnosti děje. Tehdy nikdo konopné aktivisty neposlouchal. Také argumentují, že se začnou nechtěně vyvolávat psychické potíže u potenciálních pacientů latentních nemocí. Abychom zmírnili chuť konopí konzumovat, musíme lidem říkat, co může s jejich životy udělat. Ne každý na konopí reaguje dobře. To je jedna z velkých novinek a je třeba ji lidem oznámit a inteligentními postupy to od nejmenších k dospívajícím jejich řečí nenásilně tlumočit.

Proč?

Děti totiž mají své „vůdce“ a ti se dají ovlivňovat. Můžeme zlepšovat stav mládeže smyšlející směrem k drogám včas a bez následků. Musíme se pokusit jejich plány s konopím v mladém věku zastavit.

THC v kostce Konopí patří do rodu cannabis. Často se označuje jako cannabis sativa a cannabis indica.

Konopí obsahuje kolem 300 kanabinoidů a profil každé odrůdy je unikátní.

Sativa má povzbuzující účinky a indica zase sedativní. To se mnohdy hodí pacientům, kteří hledají akutní pomoc.

Proč je důležité začít u dětí?

Do pětadvacátého roku života se navíc nedoporučuje s konopím ani s žádnými jinými společenskými drogami zacházet. Tvaruje se totiž stále šedá kůra mozková. A hlavně, děti by měly vědět, co mají dělat, když nechtěně pozřou třeba syntetický bonbon z automatu a netuší, co v něm vlastně je.

Nestačí legalizace konopí pro léčebné účely?

Nestačí, protože jsou stále častěji referovány nové, účinnější a uvolňující odrůdy. Je třeba chápat, že se musíme v prvé řadě dívat směrem k nemocným. Ti mají dnes volný internet plný informací, plný naděje, která je namístě. Kanabinoidní svět se rozpíná, stejně jako informace o něm. Zařadit vybraný model a doufat, že vám ho vypěstuje externí firma zajišťující medikální konopí, to je vyloučené.

Jak je to možné?

Existuje tisíce odrůd, které plní každá jinou harmonii a povahu. A nejen pro konzumenty vnitřního užívání konopí, ale také pro ty, kteří mají neřešitelné kožní problémy a dozvídají se, že konopí je už tisíce let předním pomocníkem na kožní defekty. Lidé by měli právo sami najít přírodní hnojivo, zeminu a o rostlinu pečovat, podle svých možností, jako je to od prvního dubna možné v Německu.

V jaké fázi je momentálně česká legislativa?

Čeká se na odevzdání zákona vládě České republiky, která, jak všichni doufáme, jeho nové znění schválí. Jako konopná komunita voláme a žádáme naše úředníky, aby se tématem začali zabývat, už jen z profitu, který to v budoucnu může mít. Ty benefity jsou obrovské a neplánovat konopnou budoucnost, neznamená, že nepřijde. Konopí je totiž všude okolo, všichni ho chtějí tak nějak dekriminalizovat. Takže pěstování na výměře či dle pravidel počtů povolených rostlin a jejich maximální množství držení budou předložené. Za mě to je v tomto kroku fér a nezbytné. Mohly by vzniknout konopné spolky, které by pomohly těm, kteří nemohou konopí pěstovat sami.

Měl by pak černý trh s drogami šanci na snížení?

Myslím si, že ano. Mnoho uživatelů se přestane zásobovat na černém trhu a tím pádem bude černý trh méně schopný dodávat lidem konopí. Češi jsou národ, který si rád potrpí na kvalitu. A z mé praxe a cest za konopným příběhem světa vím, že lidé si na kvalitní konopí potrpí více než na jiné bylinky. Dnes všichni tak nějak doufají, že se konečně dočkají. Někteří si dojíždějí pro konopí i stovky kilometrů. U toho dělají chyby, riskují zdraví – svoje i okolí – a dopouštějí se trestných činů. Děje se to v době, kdy kousek od nás mohou lidé svobodně vítat krásu přírody, kterou jsme pojmenovali konopí.