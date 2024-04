Vlezli jsme do vodní elektrárny na Štvanici. Secesní technická památka se otevře i veřejnosti

Tip na výlet Jubilejní 40. Pražské věže se konají v neděli 14. dubna. Start poznávací hry je tentokrát z Libeňského zámku.

Cílem není rychlost ani čas, jde pouze o to prožít příjemný den. Naučit se znát věže jménem a obohatit se o jejich příběhy a historii. Vždyť právě věže tvoří vizuální obraz našeho města.

Kromě Malé vodní elektrárny Štvanice se účastníci v neděli v rámci procházky podívají například do vodárenské věže na Letné, na terasu Národního zemědělského muzea, do kostela svatého Antonína Paduánského na Strossmayerově náměstí nebo například na terasu Armádního muzea na Žižkově.

Do hry je nutné se předem přihlásit na webu www.prazske-veze.cz. Zde najdete i další informace.