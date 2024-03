Novou písničku jsem složil pro mou zesnulou maminku, říká hudebník Pavel Callta

„Když tu písničku zpívám, přijde mi, jako bych se s mamkou propojil a slyšela mě,“ říká Callta v rozhovoru pro deník Metro.

Je to pro vás jistá forma terapie se ze svých pocitů vypsat a vyzpívat?

Když píšu písničky, tak to reflektuje to, co se ve mně odehrává a co zrovna nejvíc řeším. Skladba Chybíš byla to stejné, vzpomínal jsem a potřeboval se z toho vypsat. Vznikla spontánně, nijak moc jsem nad tím nepřemýšlel, vzal kytaru a napsal ji. Zároveň to určitě funguje jako jistá forma terapie.

Jak se pak cítíte během koncertu, když o takhle osobním tématu zpíváte? Chybíš není zdaleka jediná píseň, kdy na svou maminku vzpomínáte.

Třeba song Mami ani na koncertech nehraji, když není opravdu výjimečná příležitost. Písnička Chybíš není utrápená vzpomínka, spíš odráží hezké emoce. Když ji zpívám, přijde mi, jako bych se s mamkou propojil a slyšela mě, takže zpívat to je spíš příjemné. Tuto konkrétní píseň jsem naživo ještě nezpíval, ale z jiných skladeb s osobním tématem mám zkušenosti, že i publikum to má rádo a často je to také přiměje se zamyslet nad něčím, co je důležité pro ně.

Pavel Callta

Když jsem koukala na vaši 13. komnatu na České televizi, hrál jste tam Chybíš jenom na kytaru. Napadlo vás to nahrát i jenom takto akusticky?

Od začátku jsem chtěl, aby aranže byly takové andělské, tedy bylo jasné, že tam musí být piano. Produkce a zvuk celé písně jsou úplně jiné než doposud. Poprvé se na mé skladbě podíleli slovenští producenti Tom Lobb a Martin Zaujec, kteří v minulosti pracovali třeba s Ewou Farnou, Katarziou nebo Janou Kirschner. Ale na koncertech bude nejspíš znít jenom s kytarou.

Je to předzvěst nového alba? Příští rok to bude 10 let od vašeho debutu.

Pátou desku sice chystáme, ale velmi pomalu, nijak na to netlačím. Průběžně píšu songy, ze kterých pak budu vybírat ty nejlepší. Ale jak říkám, nechci na sebe vyvíjet žádný tlak, takže až to budu cítit, tak to nahrajeme.

Byl jste takový vždy, že jste si dával čas a prostor, který potřebujete?

Když o tom tak přemýšlím, tak mě dřív práce asi víc stresovala, protože jsem si jí naložil hodně. Snažím se poslední dobou dělat tak, aby mi to bylo příjemné, což samozřejmě jde někdy líp, někdy hůř.

Souvisí s tím i to, že jste si nedávno odinstaloval Instagram?

Právě kvůli uvedení nového singlu jsem se nedávno na Instagram po dvou měsících vrátil, protože jsem o této novince chtěl dát vědět svým fanouškům. Ale když si těch několik týdnů detoxu zhodnotím, byla to dobrá změna. Měl jsem víc času zabývat se jinými věcmi. Určitě to ještě někdy zopakuji, protože jsem si ověřil, že i bez Instagramu to jde úplně v pohodě.

Pro vás ale nejsou sociální sítě jen osobní, ale slouží i jako komunikační kanál pro značku Pavel Callta. Takže i bez toho to v dnešní době šlo?

Přesně, člověk si říká: „To nemůžu udělat.“ Ale jo, může, pokud není závislý na propagacích prostřednictvím Instagramu. Což já nejsem, v prosinci jsem měl nějakou domluvenou spolupráci, to jsem ještě udělal – a pak jsem si dal tu pauzu. Takže v konečném důsledku si myslím, že i pro značku Pavel Callta to bylo dobré, protože za dva měsíce jsem měl čas tvořit a pracovat na něčem novém.

Kdy si vás fanoušci budou moci poslechnout a užít naživo?

Až do dubna jsem speciálním hostem na všech osmnácti zastávkách turné Leoše Mareše. A potom už začne hlavní koncertní sezona, od května do října máme v plánu mnoho koncertů, festivalů a chystáme se také na Slovensko.