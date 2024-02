Problém s HHC se začal řešit, až když děti končily v nemocnicích, říká Stabla

Generace Z má také názor Jak HHC vidí někteří zástupci mladé generace? Ptali jsme se na sociálních sítích.

„Zákaz je za mě naprosto v pořádku. Na druhou stranu moc nechápu, proč to přišlo až teď. Myslím si, že lidi, co skončili v nemocnicích kvůli požívání HHC gumídků, si za to trochu mohou sami, protože nechápou, jak to funguje, a dělají blbosti. Za to samotné HHC úplně nemůže,“ říká osmadvacetiletý Jakub Krudenc.

„Já si myslím, že by k tomu určitě neměly mít přístup děti. U dospělých lidí už je to pak na nich, jak s tím budou zacházet. Následky znají, vědí, jací jsou, a zodpovídají sami za sebe,“ myslí si osmnáctiletá Karolína Čubrová.

„Zákaz HHC je za mě krok, který měl přijít už dávno. Vůbec se do tohoto stadia neměla situace dostat,“ komentuje osmadvacetiletý Tomáš Kučera.

HHC medvídka jsem měla. Bylo to fakt silné, nicméně mě na to upozornila prodavačka, takže jako dospělý člověk, který několik let hulí konopí, jsem věděla, do čeho jdu. Rozhodně by se ale HHC nemělo prodávat v automatech nebo ve večerkách, protože ten přístup k tomu je o něco lehčí, zejména pro děti. Za mě by bylo efektivnější, kdyby HHC prodávali v obchodech s přísnějšími normami, jak je to například u cigaret či alkoholu. Lidé by měli instrukce, kvalitu a víc by se ohlídalo to, aby látku nepožívaly děti,“ vysvětluje 25letá Jana Marie Kouřilová.

„Konečně vláda látku zakázala. HHC jsem si dala jednou a už nikdy víc nechci. I přítel, který hulí konopí, a tudíž by měl být zvyklý, měl po požití HHC divné stavy. Neumím si představit, že by látku měly kouřit děti, kterým je sotva patnáct let,“ myslí si jednadvacetiletá Iva Nová.