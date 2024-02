Robotický psycholog není vysavač. Vaše data jsou v bezpečí, tvrdí podnikatel

Od ledna letošního roku nabízí všem uživatelům funkci ChatMind, takzvaného AI wellbeing kouče, psychologa poháněného umělou inteligencí, který poskytuje uživatelům rady na základě jejich osobních dat.

„Díky umělé inteligenci dokáže během několika sekund ukázat možné cesty a nasměrovat uživatele k pozitivním změnám v jejich životě,“ říká pro deník Metro Diblík s upozorněním, že si je vědom faktu, že představa robotického psychologa může být pro někoho nezvyklá. Přece jen nejde o vysavač.

Nedávno Český rozhlas vydal hraný podcastový seriál o vzniku aplikace, která díky umělé inteligenci pečuje o duševní zdraví uživatelů. Ačkoli je v názvu seriálu slovo štěstí, jmenuje se Štěstí ASAP, posluchačům bylo při jeho poslechu spíš úzko, protože zde byla data od uživatelů zneužita k reklamním účelům a cílenému prodeji. Jaké mají uživatelé vašeho produktu záruky, že nebudou jejich data používána dál?

Seriál bohužel neznám, ale moc děkuju za doporučení. Veškerá data jsou dokonale šifrována a přístup k nim mají pouze samotní uživatelé, nikdo jiný se k nim nedostane. Data nesdílíme vůbec s nikým ani je neprodáváme.

Existuje v Česku či zahraničí nějaký konkurenční produkt, který ten váš alespoň částečně připomíná?

V rámci konkurence je na trhu relativně hodně meditačních aplikací, například Headspace nebo Calm. V rámci komplexní péče o mentální zdraví jsme unikátní.

Minulý měsíc jste uvedli do provozu novou funkci ve vaší aplikaci, takzvaný ChatMind. Mohl byste specifikovat, co si pod tím mohou čtenáři deníku Metro představit?

ChatMind vzniklo ze slova Chatuj se svojí myslí. Aktivita aplikace probíhá aktuálně formou chatu jeden na jednoho, kdy poskytuje uživateli poradenství na míru. ChatMind zodpovídá otázky na základě kompletní historie uživatele, kterou čerpá například ze zápisků v deníku, záznamů nálady, lokace z dat z Apple Health/Google Fit nebo také ze samotné aplikace. V blízké době bude možný i videohovor s tímto osobním AI psychologem. Aplikace VOS postupně, bezpečně a anonymně o uživateli poznává celou řadu informací – jak se cítí, kde se nachází, jak sportuje, spí nebo jaké má záznamy v deníku. To vše spojujeme s know-how v oblasti psychologie, osobního rozvoje a psychiatrie. Když vše spojíme s ChatMind, dokážeme poskytnout velmi konkrétní rady, jak pečovat o své duševní zdraví, zlepšit náladu, pomáhat sumarizovat myšlenky, dělat introspekci, zkrátka na to nebýt sám.

Nejvíc jako ze sci-fi filmu zní videohovory s AI psychologem. Kdy se bude tahle možnost spouštět?

Aktuálně chystáme formu audiorozhovoru bez videa, to bude možné již během několika málo měsíců. Věříme, že video call stihneme spustit do jednoho roku.

Říkáte, že vaše apka dokáže během několika sekund nasměrovat uživatele k pozitivním změnám v životě. Jaké konkrétní změny to mohou být?

Nejčastěji se jedná o zvládání stresu, návrh strategie na zvládání úzkosti, boj se strachem, ale třeba i nakopnutí k duševnímu seberozvoji, k trvalejší péči o vlastní duševní zdraví a podobně. Zatím ChatMind využily desítky tisíc uživatelů a ohlasy jsou skvělé, samá pozitiva, v následujících měsících budeme vydávat celkový report.

Jak vznikl nápad na vývoj vaší aplikace? A jaký byl proces hledání psychologického i technologického know-how, které je k vaší práci potřeba?

Dávalo nám smysl spojit to, co umíme v technologiích, s pomocí lidem. Měli jsme za to, že trh s péčí o duševní zdraví poroste, a trefili jsme se. Zároveň já sám jsem trpěl panickými atakami, když mi bylo šestnáct sedmnáct let. Takže ve VOS se spojilo všechno dohromady. Technologické know-how dodáváme s mým parťákem Ondrou Kopeckým sami, aplikace vyvíjíme už od dvanácti let. Co se týká psychologické odbornosti, spolupracujeme s těmi nejlepšími psychology a také s univerzitami.

Kdo je nejčastějším uživatelem aplikace?

Nejvíce to jsou mladí lidé, kteří chtějí pozitivní změnu v životě, chtějí na své mysli a duševním zdraví pracovat, chtějí se posunout. Nejčastěji jsou to ženy ve věku dvacet až třicet pět let.

Co dostane uživatel v základní verzi, která je zdarma? A co ve verzi prémium, která se platí?

Free verze zahrnuje omezený přístup k funkcím. Je to včetně reklam, obsah je omezený, dostanete rovněž omezený přístup k AI psychologovi, se kterým si na zkoušku můžete vyměnit pouze tři zprávy.

Chápu. A to vás případně naláká na placenou variantu. Kolik stojí?

Placená verze vyjde na necelou tisícovku na rok a v ní máte přístup ke všemu neomezeně a bez reklam.

Jste sám uživatelem?

Používám naši aplikaci každý den, protože ji aktivně vytvářím. Ale nejvíc mě osobně baví zmiňovaná funkce ChatMind a dechová cvičení.