Rostlinné výrobky provází mnohé mýty. Přitom jsou zdravé a dá se z nich uvařit chutné jídlo

Dva tofu chody během pár minut Tofu už dávno není jen zdravou alternativou v porovnaní s neveganskými produkty. Dokonce může dobře chutnat. O tom jsem se přesvědčila v kuchařské škole Chefparade+, kde jsem připravovala tři chody s šéfkuchařem Lukášem Kováčem.

Jako první jsme začali předkrmem, který se hodí také jako svačina či podle mého názoru i jako večeře. Z tofu pomazánky jsem tvarovala kuličky, které jsem posléze obalovala v rozemletých ořeších. Použít můžete jakékoli – arašídy, kešu, pistácie – je to jen na vás. Obalené kuličky jsem odložila na talíř a přesunula se k plotně. Zde jsem se vrhla na cibulovo-hruškové čatní. Šalotku jsem nakrájela na kostičky, přesunula do rozehřátého oleje na pánvi a restovala. Mezitím jsem si připravila na kostičky nakrájené hrušky.

K orestované šalotce jsem přidala lžíci třtinového cukru, aby přiměřeně zkaramelizovala. Za neustálého míchání jsem po zhruba pěti minutách přidala hrušku a opět jsem míchala. Podle chuti lze přidat třeba chilli papričky. Když už hrušky povolily, čatní jsem posolila, sundala z plotny a mohla servírovat. Na talíř jsem nandala cibulovo-hruškové čatní a navrch jsem dala tofu kuličky obalované v ořeších. Na ozdobu jsem přidala klíčky a první chod byl na světě.

Dále jsem se vrhla na hlavní chod. Když šéfkuchař Kováč předpékal bagetku, už mi bylo jasné, o co půjde. Veganský street food. V pánvi jsem orestovala na kostičky nakrájenou šalotku, do ní jsem posléze rozdrolila klasické tofu. Vařila jsem společně několik minut, než tofu trochu zhnědlo, a potom jsem přidala barbecue omáčku. Vše jsem restovala několik minut a pak sundala z plotny.

Bagetku jsem přeřízla napůl, aby se dala rozevřít a plnit potravinami. Potřela jsem ji sojonézou, přiložila ledový salát, rajčata a na to jsem naservírovala směs tofu s cibulkou. Navrch jsem ještě dala smaženou cibulku a bylo hotovo.