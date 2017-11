17. listopad 1989. Vše šlo rychle

Průběh demonstrace 1989 V pátek 17. listopadu 1989 se na Albertově sešli studenti pražských vysokých škol. Manifestace začala v 16 hodin. StB odhadovala počet účastníků až na patnáct tisíc. Průvod vyrazil na Vyšehrad ke hrobu K. H. Máchy, kde byla v 18.15 akce oficiálně ukončena. Po skončení oficiální části se ale dav neplánovaně vydal do centra města, kde ho několikrát zastavila policie. V 19.25 byla těžkooděnci přehrazena Národní třída, a ­přibližně deset tisíc demonstrantů tak bylo uzavřeno mezi dva policejní kordony. Přibližně ve čtvrt na devět začali policisté demonstrující surově bít obušky. Přestože byli účastníci demonstrace vyzýváni k rozchodu, jediné únikové cesty, které zbývaly, vedly uličkami ozbrojenců, kde byli demonstranti brutálně biti. Do 21.20 byla demonstrace násilně rozehnána, někteří účastníci byli zatčeni a naloženi do připravených autobusů. Nezávislá lékařská komise později uvedla, že bylo během policejního zásahu zraněno 568 lidí.