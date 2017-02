Balík do ruky nedostala stovka čtenářů

Balík do ruky neznamená domů. To je pravda! Ono to totiž znamená, že možná nedostanete ani výzvu, že nějaký balík na poště máte! Loni mi třikrát nedoručili peníze s omluvou, že se jim to někde ztratilo,“ popisuje své zkušenosti čtenářka z Prahy Alena Kadlecová.

Názory čtenářů přicházejí ale i z druhé strany. Zaměstnanci pošty si naopak stěžují na to, že musí provádět zbytečné úkony navíc. „Dělal jsem pošťáka, ale do toho jsem každý den dělal za někoho práci, tedy nabízel nějaké pojištění. Pošťáci mají roznášet poštu, a ne dělat nějaké další hovadiny,“ dodává Aleš Metlický. To, že k nepříjemnostem může docházet, nepopírá ani Česká pošta. Stížnost na její služby lze podat na kterékoli její pobočce.



Své zkušenosti se službami pošty sdílíte všude

1 Diskuse na webu Metro.cz

Host: Léta dostávám lístečky do schránky i ve dnech, kdy jsem doma. Pošťačka občas zazvoní, ale balíkáři se téměř nikdy nenamáhají. Občas to řeším objednáním opakovaného doručení, ale to lze, jen když vím předem, že budu ten den doma. Když mi přijde obyčejná zásilka, která se nevejde do schránky, musím se obvykle sama pídit na poště, jestli mi náhodou něco nepřišlo.

2 Diskuse na Facebooku Deníku Metro

Miroslav Peiker: Ať tu službu tedy nenabízejí, když ji nedokážou splnit. Zaplatím si balík do ruky, tak ho do ruky chci, ne na poštu. Nebo to snad znamená, že balík do ruky si převezme první pošťačka? Když zaplatím za něco, co je v ceníku, čekám splnění služby.

Václav Hoš: Včera mi přišla SMS, že vzali balík do přepravy a dneska mezi osmou až čtrnáctou hodinou budou doručovat. Samozřejmě dneska nic doručeno nebylo, na sledování zásilky je tam jenom úvodní bod, převzetí do přepravy a odeslání SMS příjemci, nic víc.

3 Z dopisů čtenářů

Luboš Zeman: Bydlím v Praze 6 – Břevnov a často si objednávám některé zboží přes internet. Nikdy, opakuji, nikdy neproběhl ani sebemenší pokus o doručení.



František Hanák: O loňských Velikonocích se nám stala takováto věc. Dne 11. 4. 2016 jsme měli ve schránce velikonoční pohled podaný na poště Kolín 1 dne 23. 3. 2016 ve 20 hodin. To znamená, že česká pošta doručovala tento pohled 18 dní. To se mně zdálo moc dlouho, a tak jsem napsal stížnost na Český telekomunikační úřad. Vyřizování trvalo 29 dní a byl jsem ujištěn, že se vlastně nic nestalo a pošta doručila zásilku v pořádku.

J. Trnka: Stěžovat si je možnost, která je prakticky k ničemu. Pošta totiž stížnost uzná jako oprávněnou, ale zvýšenou taxu, kterou za službu inkasovala, nevrátí. Kdo se taky bude soudit o pár desítek korun kvůli bagatelnímu, byť bezdůvodnému obohacení.