Češi neškudlí. Před Vánocemi přispívají na charitu nejvíce

Dnes se opět zúčastníme Giving Tuesday, světového svátku dárcovství. Poprvé se u ­nás tento celosvětový svátek konal předloni. Má v lidech podpořit chuť pomáhat a současně startuje adventní charitativní období. Giving Tuesday se pořádá ve světě už od roku 2012 a každoročně při něm padají rekordy v ­částkách vybraných na charitu. Také u nás utrácíme v ­předvánočním čase víc než jindy.



Stamiliony 168 Tolik milionů v dolarech (v ­přepočtu asi 9,7 miliardy korun) věnovali lidé ze stovky zemí celého světa v loňském roce na dobročinnost v ­rámci akce Giving Tuesday. V České republice se poprvé konala předloni. Přispívat lze

letos ve více než 150 nejrůznějších sbírkách. Nejčastěji přispěli předloni během Giving Tuesday dárci z hlavního města, následovali Středočeši a na třetím místě pak Jihomoraváci.

V tomto období i v Česku věnujeme přibližně třetinu všech peněz vybraných na dobročinnost v­ průběhu celého roku. „Pro konec roku platí ve světě i v Česku číslo 31,“ říká ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová. „Třicet jedna dní má prosinec a zhruba tolik procent všech peněz lidé věnují na pomoc a charitu právě v předvánočních týdnech,“ říká.

Naše ochota přispět na charitu se v­ posledních letech hodně změnila. Zvlášť po českém vynálezu – DMS, dárcovské esemesce. Právě přes ně putuje na sklonku roku více peněz, lidé tak eliminují často velmi otravné žadatele na ulici, kteří vybírají na mlhavě určené účely – postižené děti, staré lidi, týraná zvířata, ovšem není jasné, kde peníze vlastně skončí. Důvodem je i ­to, jak je to jednoduché.

„Letos jsme navíc zavedli možnost posílat šedesát i devadesát korun a to také štědrost Čechů ovlivnilo,“ dodává Šplíchalová. Také připomíná, že lidé nejvíc posílají prostředky na témata, která jsou spojená s oblastí speciální a zdravotní. Podporují handicapované lidi v nouzi.

Podle údajů organizace Fórum dárců rozdělilo deset nejštědřejších nadací předloni zhruba tři čtvrtě miliardy. Výrazně stoupá obliba konkrétních přání. Dárci si na různých webech nebo třeba přes Vánoční strom přání najdou, po čem ti, kteří na to nemají, nejvíc touží, a na to pak přispějí. Pro české dárce je také velmi důležité znát příběh konkrétního člověka. Tak jako lidé častěji darují krev poté, co někdo z rodiny prodělal operaci, protože vědí, co jeho nejbližší potřeboval nejvíc.

Platí to i o Vánocích. Nepeněžní rozdávání radosti potvrzuje i Jana Vojáčková, ředitelka nadačního fondu, který se soustředil na podporu lidí s roztroušenou sklerózou. Dokládá to například třináctiletá školačka Nela Barabášová. Spolu se spolužačkou Eliškou Holou letos vyhrála celostátní soutěž v kreslení na podporu lidí postižených roztroušenou sklerózou.

„O této nemoci vím z vyprávění babičky, která ji má už od svých pětadvaceti let. Vím, že je to nemoc na celý život a že léčbou se dá stav nemocného stabilizovat,“ říká Nela. Slunečnici, kterou namalovala, si letos před Vánoci vystaví senioři v domově v ­Kuřimi.