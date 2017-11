Španělské rytmy roztančí smysluplné i něžné flamenco v metropoli

Program festivalu Připraveny jsou koncerty, představení i workshopy. Ve čtvrtek 23. listopadu vystoupí La Moneta s programem Muy especial! v Divadle U Hasičů od 20 hodin.



v Divadle U Hasičů od 20 hodin. V pátek 24. listopadu začíná v 19.30 hodin koncert Remedios se speciálním hostem Duquende v divadle La Fabrika. Následně pokračuje ve 23 hodin flamenková diskotéka.



v divadle La Fabrika. Následně pokračuje ve 23 hodin flamenková diskotéka. V sobotu 25. listopadu si můžete poslechnout slovenskou flamenkovou kapelu Ponte Pardo od 19 hodin v Malostranské besedě.



od 19 hodin v Malostranské besedě. Ve stejný den můžete vyrazit do Malostranské besedy i ve 13 hodin, budou promítat snímek Jaime Chávarri: Camarón , od 15.30 hodin se uskuteční beseda o Camarónovi zdarma pro laickou veřejnost. Ve 22 hodin si v Malostranské besedě můžete zatančit na flamenkovém tabláo . Vstupné je dobrovolné. Nebude chybět typicky španělské občerstvení, tapas a víno.



, od 15.30 hodin se uskuteční zdarma pro laickou veřejnost. Ve 22 hodin si v Malostranské besedě můžete zatančit na . Vstupné je dobrovolné. Nebude chybět typicky španělské občerstvení, tapas a víno. V neděli 26. listopadu ožije Divadlo U Hasičů v 18 hodin exhibicí tanečních akademií s česko-íránskou kapelou Shahab Tolouie Quartet a pokračovat bude závěrečnou flamenkovou fiestou.

Od 22. do 23. listopadu budou probíhat interaktivní představení pro školy Flamenco křížem krážem ve studiu Itaka.



ve studiu Itaka. Od 23. do 25. listopadu mají otevřené lekce pro veřejnost zdarma Tanec Sevillanas ve studiu Peňa Flamenca, Itaka a v akademii Flamenkeria.



ve studiu Peňa Flamenca, Itaka a v akademii Flamenkeria. V neděli 26. listopadu bude probíhat Flamenková akademie pro veřejnost ve studiu Itaka zdarma. Osahat si mohou tanec děti i dospělí, vyzkoušíte si i různé flamenkové rekvizity. Dopředu je třeba se registrovat přes web festivalu.

Ve stejný den od 15 do 17 hodin si můžete vyzkoušet flamenkové líčení a účesy ve studiu Itaka.



ve studiu Itaka. www.denflamenka.cz