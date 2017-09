Děravý přechod a šest poradců. Zavřeli vstup do metra Anděl

Přeškrtnutý nápis „metro Anděl“ a kovovým zátarasem zablokované skleněné vchodové dveře znepříjemnily včerejší ráno nejednomu cestujícímu. Mnozí totiž jakoby přehlédli informátory dopravního podniku směrující je ke dvě minuty chůze vzdálenému vstupu u obratiště autobusů Na Knížecí. Další asi přeslechli varování před několikaměsíční opravou eskalátorů znějící z reproduktorů.



„To jsou ale chujové,“ stěžoval si nahlas na uzavření vchodu mladík s moravským přízvukem svým kamarádům. Nadšenější reakci uzavírka nevyvolala ani u jeho spolucestujícího Jiřího Nováka. „Jedu zrovna z Palmovky, takže z jedné částečně uzavřené stanice do druhé,“ kroutí hlavou Novák.



Opraví eskalátory Pro přestup na linku metra B z tramvají mohou lidé využít stanice Smíchovské nádraží a Karlovo náměstí. V souvislosti s uzavírkou jezdí jezdit tramvaje číslo 7 a 15.



Dopravní podnik vymění eskalátory, odstraní průsaky vody a obnoví strojovnu pohyblivých schodů. Náklady jsou odhadovány na 225 milionů korun.



Další zajímavostí, kterou uzavření vchodu do stanice cestujícím přineslo, je zbrusu nový přechod u východu Na Knížecí. Ten zde pracovníci namalovali minulý pátek, jako by ale zapomněli, jak propadlý asfalt se tu nachází. „Ty díry jsou vyježděné od autobusů. Drží se v nich po dešti voda a nejsou moc vidět. Na zlomení nohy to bylo už předtím, a teď sem ještě plácnou přechod,“ divila se po malování přechodu postarší cestující.



Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové se dopravce snaží cestujícím namístě situaci ulehčit například tím, že zde rozmístil dvaadvacet informačních tabulí. „Ty cestující navigují, jak při výstupu, tak k otevřenému vestibulu Na Knížecí. V těchto dnech bude také od 6.30 do21 hodin u stanice metra a na nástupišti celkem šest informátorů ,“ dodává k situaci Řehková.