Děti a senioři by měli doplácet méně za léky, opozice souhlasí

Úleva pro některé pacienty, ale zároveň zátěž pro zdravotní pojišťovny. To vyplývá z včerejšího rozhodnutí vlády, která schválila snížení limitů doplatků za léky.



Když chcete jiný lék V případě, že alternativní lék obsahuje rozdílné množství léčivé látky, lékárník upraví dávkování tak, aby odpovídalo tomu, co stanovil lékař.

Zaměnit předepsaný lék za jiný lék s jinou léčivou látkou s obdobnými účinky nebo v jiné lékové formě může lékárník pouze za předpokladu, že s tím pacient souhlasí, záměna je odsouhlasena předepisujícím lékařem a provedenou záměnu vyznačí na receptu, včetně uvedení dávkování.

„Rodiny s dětmi do osmnácti let a senioři získají nárok na vyšší kompenzaci od zdravotních pojišťoven. Seniorům nad 65 let a dětem by nově měly pojišťovny vracet doplatky za léky na recept hrazené z pojištění už při překročení limitu tisíc korun ročně,“ napsal na Twitter premiér Bohuslav Sobotka. U seniorů nad 70 let bude limit pouze 500 korun.

Návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění nyní posoudí poslanci. Podle bývalého ministra zdravotnictví a místopředsedy TOP 09 Leoše Hegera ale má norma šanci i u opozice. „TOP 09 ten návrh podpoří. Je to z oblasti ochrany sociálně slabých lidí. Pokud nejsou chráněni, vznikají velké sociální a politické problémy,“ řekl Heger pro web top09.cz.

Podle propočtů ministerstva zdravotnictví vydají v případě schválení novely zdravotní pojišťovny nově ročně asi o 440 milionů korun více než v současnosti. Největší dopady, asi 295 milionů korun, se očekávají u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), která je největší. „VZP bude respektovat platnou legislativu. Předpokládáme, že pokud se zákonodárce rozhodne jít touto cestou, bude pamatovat i na to, že tím vzrostou výdaje z veřejného zdravotního pojištění a bude třeba ten rozdíl nějakým způsobem pokrýt,“ uvedl mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Vláda včera také schválila navýšení peněz pro státní pojištěnce. Na roky 2019 a 2020 má jít až o 3,5 miliardy korun ročně. V příštím roce se měsíční odvod zvýší nařízením vlády ze současných 920 korun o 49 korun. V dalších letech to už bude přes tisíc korun.

Pacient může požádat o jiný, levnější lék

Pokud vám doktor předepíše nějaký lék, můžete se na složení jeho ceny, tedy i částky, kterou budete doplácet, podívat do databáze na portálu www.olecich.cz. Po rozkliknutí léku stačí najet na záložku ceny a úhrady. „Pod položkou orientační doplatek najdou částku, která představuje nejvyšší možný doplatek v lékárně,“ říká mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Lucie Přinesdomová.



Pacientům se může stát, že za stejný lék zaplatí po půlroce jinou částku. „Pevně stanovené jsou jen maximální ceny léků hrazených ze zdravotního pojištění, úhrada zdravotní pojišťovny a maximální doplatek na lék. Úhrada pojišťovny se může měnit i každý měsíc. Proto může pacient doplácet za stejný lék pokaždé jinou částku,“ dodává vedoucí Benu lékárny v Plzni Kateřina Hornická. Podle Přinesdomové ze SÚKL pacient může požádat o jiný, levnější lék, který je ale s předepsaným shodný z hlediska účinnosti a obsahuje stejnou léčivou látku se shodnou cestou podání.