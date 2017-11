Gambleři žijí jako Jekyll a Hyde. Pomůže jim online léčba?

V roce 2015 utratili lidé v herních automatech a kasinech asi 160 miliard korun. To jsou strohá čísla ze světa hazardu. Počet provozovatelů hazardních her přitom klesá, snižuje se výrazně i počet heren a automatů.



„Počet patologických hráčů ale roste,“ konstatoval včera národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil při prezentaci nové online služby koncimshranim.cz. V České republice je nyní 80 až 120 tisíc gamblerů. Na rozdíl od drogově závislých, kterých je evidováno asi 35 tisíc, nemají patologičtí hráči moc možností, kam se obracet. Internetová léčba, kterou projekt nově nabízí, jim může cestu k odborníkovi usnadnit.

Gambler si píše deníček

„Pro řadu gamblerů, kteří si závislost uvědomují, je problémem i to, že by měli někoho osobně kontaktovat,”, říká Martina Těmínová, ředitelka nestátní organizace Sananim. Ta poskytuje mimo jiné online poradenství lidem závislým na drogách. Pomohli už 35 tisícům lidí. „Proto jsme se rozhodli rozšířit činnost i do oblasti gamblerství,“ říká Těmínová.



Hráč, který se do internetového poradenství zapojí, absolvuje osmitýdenní strukturovaný program. V něm získá takové dovednosti a znalosti, které by mu měly umožnit hazardní hraní buď ukončit, nebo korigovat anebo propojit se s odborníkem. Do onlinového zaznamenává například momenty, které ho přinutily jít do herny. Třeba hádka v práci se šéfem nebo konflikt v rodině. Jeho snažení sleduje online i terapeut. Pokud hráč dojde k závěru, že jen internetový kurs nestačí, může odborníka po domluvě osobně navštívit.

Metro zpopularizovalo gamblerskou ambulanci

V Praze funguje už přes rok v Žitné ulici Gambling ambulance. „Nejčastěji k nám chodí lidé, kteří nás vypátrali přes internet,“ řekl vedoucí Marcel Ambrož. Významná část ze zhruba čtyř stovek klientů, kteří zatím pomoc ambulance využili, se podle jeho informace o této službě dozvěděli z deníku Metro, který o této možnosti loni už psal. Ambulance má ve svém týmu nejen terapeuty, ale také specialisty na oddlužení a finanční poradenství.

„Klienti z řad těch nejvíc závislých hráčů mívají v průměru dluhy 1,2 milionu korun a žijí vlastně dvojím životem, jsou jako Jekyll a Hyde,“ konstatuje Ambrož. Navenek žijí spořádaným životem, chodí do práce a současně žijí svým tajným životem gamblera.

„Lidé mají obvykle představu, že se jedná na první pohled o zkrachovalé existence někde v zakouřených hernách, ale skutečnost je často úplně jiná,“ říká Marcel Ambrož. „Mají zaměstnání, rodiny, přátele a vedle toho vedou paralelní život v jiném světě.“

„Mezi těmi, kteří nás kontaktují, nejsou na počátku jen hráči, ale nejdřív se u nás objeví někdo z jejich rodiny, převažují partnerky,“ říká vedoucí Gambling ambulance. Dodává, že devadesát pět procent závislých na hazardu jsou muži.

Upozorňuje na to, že mezi lidmi závislými na hazardních hrách je 60 procent středoškoláků a dvacet procent vysokoškolsky vzdělaných lidí.