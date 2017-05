Hospody se bojí problémových kuřáků. Budou prý prchat bez placení

Názory čtenářů Čtenáři deníku Metro reagují na naši výzvu, co si myslí o protikuřáckém zákoně.

- Věra Procházková

Odvolávat se na státy, kde zákon už platí, je nesmysl, určitě není úplně stejný jako tento. Je to jen další omezování osobní svobody a svobody podnikání. - Tomáš Čermák

Sám jsem nekuřák a nijak nepodceňuji zdravotní negativa kouření. Nemám problém jít do mírně zakouřené restaurace. (...) Když tam bude hodně zakouřeno, tak se tam nepohrnu. Rozhodne se ale majitel či provozovatel. Ani v deklaraci lidských práv nestojí, že mám právo na čistý vzduch v hospodě, kam jdu dobrovolně. Když jdu do čajovny, tak se vyhnu těm, co kouření povolují (dokonce i vodní dýmky), protože to k čaji primárně nepatří (mluvím o tabáku), a pomyslím si něco o odbornosti provozovatele. - HoS

Přál bych panu Kuberovi stát alespoň měsíc za výčepem, a hlavně v zimě. Jako zaměstnanec nekuřák je člověk přiotráven. A chudák člověk, co si tam dá třeba jen utopence. Loni jsem si k obědu ve zcela prázdné restauraci v Českém Brodě dal svíčkovou, v tom vešli tři zedníci a­začali kouřit. No, bylo po jídle... - Karel Zázvorka

Jsem kuřák již 43 let. Ale tohle jsem ještě nezažil. Říká něco pánům ve vládě, co je diskriminace? Pokud nekuřák vejde do obyčejné hospůdky, kde štamgasti koukají na fotbal, hokej či jiný sport, a začne mít ,,blbé“ řeči, že je tam smrad a nahuleno, tak ať jde jinam. Přece ho nikdo nenutí, aby tam seděl. Je mnoho restaurací, barů, kde se nekouří celý den.