I. P. Pavlova se proměnila v dopravní špunt kvůli opravám

Pokud naženete neúměrně velké množství tramvají do­ úzké Ječné ulice, kterou ještě křižuje frekventovaná magistrála, mají cestující zaděláno na čekání u příslovečného dopravního špuntu. Ten vzniká v okolí I. P. Pavlova od­ začátku září a způsobuje ho rekonstrukce tramvajové trati v nedalekém Nuselském údolí. Cestujícím tak ve špičce často nezbývá nic jiného než se vydat směrem na­ Karlovo náměstí po­ svých.



Velká oprava v Nuslích ovlivňuje celou Prahu Černé scénáře hovoří o negativním vlivu uzavírky na dopravu v jiných částech Prahy. Pokud totiž vzniká špunt na Karlově náměstí, komplikuje to i provoz tramvají jedoucích ve směru od Národní třídy.

Rekonstrukce v úseku Albertov–Otakarova trvá od 2. září do 9. prosince. Týká se 1,5 kilometru dlouhého úseku. Nové trasy odklání tramvajové linky číslo 7 a 14. Zrušen je provoz linky číslo 4 a odkloněna linka číslo 23. Ta ale nemá plnohodnotné parametry, a­ tak je v ulici Ječné obvykle šest spojů.

„Jedinou náhradní odklonovou tramvajovou trasou je právě trať v Ječné, která má ale limitovanou kapacitu průjezdu. Bylo tedy zvoleno minimalistické řešení, které odklání tramvajové linky číslo 7 a 14. Oproti tomu byl zrušen provoz linky číslo 4 a odkloněna nostalgická linka číslo 23. Tímto, byť minimalizovaným opatřením se téměř vyčerpává kapacita průjezdnosti této tratě, a tedy dochází aktuálně za určitých okolností k občasným komplikacím při průjezdu,“ řekla deníku Metro mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.

Snížení počtu linek by ale podle Řehkové situaci ještě zhoršilo. Rekonstrukce mezi Albertovem a zastávkou Otakarova poblíž náměstí Bratří Synků má podle plánu skončit 9. prosince a do té doby by zde nebylo pro Pražany dostatek spojů.

Podobně krušnou tramvajovou uzavírku zažila metropole i před necelými dvěma lety, kdy se pro elektrické soupravy uzavřela podstatná část Plzeňské ulice vedoucí k­ frekventované křižovatce Anděl.