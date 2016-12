Ježíšek naděluje dárky asi 65 procentům Čechů

Jak vypadá Ježíšek?

Tato otázka mne trochu zaskočila. Ježíška přece popisuje celá vánoční tradice. Ježíšek je betlémské dítě, malý chlapeček.



Podle vašich obrázků na logu vyrostl?

Jedná se o zpodobnění Ježíška ve věku malého dítěte, které je již samostatné, a můžeme si tedy představit, že je schopno nadělovat dárky. Inspirovali jsme se soškou Pražského Jezulátka, tedy nejznámější sochou naší země, kterou vyhledává valná většina turistů a naši předci ji chovali ve zvláštní úctě. O tom svědčí i skutečnost, že mezi mnohými dárci byla i sama císařovna Marie Terezie. Na výraz velké úcty malému pražskému Ježíškovi vyšila slavnostní šaty a darovala královské klenoty, korunu a jablko.



Kde všude naděluje?

Ježíšek vedle naší země naděluje dárky také na Slovensku, v Rakousku, Maďarsku, Chorvatsku, Slovinsku, Srbsku, Švýcarsku, Lichtenštejnsku, severní Itálii, v jižní části Německa a jižní Brazílii. V Polsku většinou sice o Vánocích naděluje svatý Mikuláš, ale do některých rodin přichází neznámý bohatý host, který pomůže chudé rodině. Názory, zda je to jen bohatý štědrý kupec, či sám Ježíšek, se různí. Ježíšek proto nemůže být český, ale dozajista je náš!



Ví se, kolik navštíví domácností u nás?

Podle průzkumů dárky naděluje Ježíšek asi 65 procentům Čechů, zatímco Santa Claus pak v půl procentu domácností. Nejen pro můj osobní vztah k Vánocům, ale i pro tento osobní postoj našich obyvatel vyjádřený tímto průzkumem nechápu společnosti prosazující v marketingu Vánoce ve jménu cizorodého vánočního maskota s červenou čepičkou na hlavě a sáněmi se soby.



Jaké jsou tradiční Vánoce?

Pro mne je důležitý i tradiční advent s roráty (ranní mše), potom rodinná příprava, zdobení stromečku za pomoci andělíčků, štědrovečerní tabule s krásnými zvyky, medové žehnání, tajuplná přítomnost Ježíška u stromečku, zpěv koled u betléma, rozbalování dárků se zářícíma očima našich dětí, půlnoční mše a následné svátky přes Silvestr a Nový rok až po Tři krále. To, co po léta prožíváme v rámci naší velké rodiny, se nyní snažím vnést i do veřejného dění adventu a Vánoc v naší zemi.



Udělujete řád Našeho Ježíška. Jak se ho jinak snažíte zviditelnit?

Naší asi nejviditelnější akcí je spojení Našeho Ježíška se zaváděním vratných hrnečků a kelímků pro konzumaci horkých nápojů na větších trzích. To se nám letos povedlo na vánočních trzích v Brně, Karlových Varech, v Litoměřicích a na menších trzích v rámci Prahy. Dále Ježíška spojujeme s návratem dalších tradičních akcí, jako chození s Barborkou, průvod svaté Lucie, živý příběh betlému nebo veřejné zpívání rorátů a koled.



Letos jste pořádali Mikulášský průvod a akci svaté Lucie. Jak to probíhalo?

V rámci programu Tradiční advent a Vánoce s naším Ježíškem nabízíme zapojení veřejných akcí pod patronát našeho Ježíška za podmínek, že pořadatel v rámci svého programu uplatní některé tradiční zvyky spojené s adventem a Vánocemi.

Setkání a procesí Mikulášů, které se historicky poprvé uskutečnilo letos v Brně, je jednou z těchto aktivit. Procesí začalo setkáním na Zelném Trhu v Brně, kde na pódiu k Mikulášům promluvil místní duchovní a připomněl odkaz štědrého světce biskupa Mikuláše z Myry. Následoval průvod Mikulášů na náměstí Svobody, při kterém se k procesí přidali další Mikulášové se svými průvodci. Všichni potom složili před shromážděnými návštěvníky slib „dobrého Mikuláše“, za což získali „Glejt dobrého Mikuláše“ stvrzující, že se Mikuláš zavázal roznést lidem pokoj, radost a potěšení.

Jedná se o začátek připomínání původní mikulášské tradice, který se při rozšíření do dalších spolupracujících měst může stát jednou z nezapomenutelných událostí v rámci adventu v ČR.



Co bylo tím hlavním impulzem pro vznik Spolku pro tradiční české Vánoce?

Spolek pro tradiční Vánoce vznikl za účelem návratu tradiční podoby Ježíška a ochranu tradice a lidových zvyků adventu a Vánoc. Impulsem bylo zjištění, že současné děti sice lpí na nadílce od Ježíška, ale jeho podoba jim začíná splývat se Santa Clausem, čemuž neprospívá ani zpodobnění Ježíška nezachovávající tradici.