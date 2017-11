Jsem z děcáku. Jak najdu práci?

Navzdory osudu. Známé osobnosti v „děcáku“ Vykořenění z rodiny nemusí vždy znamenat celoživotní propad. - Herečka Naďa Konvalinková se ocitla v deseti letech v dětském domově. Spolu se sestrou tam byly umístěné po dramatickém rozvodu svých rodičů. Po roce si je k­ sobě vzala jejich babička.

- V dětském domově ve středočeských Pyšelích prožil několik dětských let i známý herec Viktor Preiss. „Vzpomínám na tu dobu s jistou nostalgií a vděčností,“ řekl v jednom rozhovoru před čtyřmi lety. - Finalistka České Miss 2014 Veronika Kašáková žila v domově ve Vysoké Peci u Chomutova od čtyř do osmnácti let. Založila nadační fond, který připravuje děti z dětských domovů na vstup do reálného života.