Na billboardu nedaleko památníku holokaustu vyzývá kult k revoltě proti církvi

„O tom billboardu vím a mám informaci, že to tam zůstane do konce dubna. Jestli to tak skutečně bude, ale netuším, více k tomu nyní sdělit nemůžu,“ řekla pro portál iDNES.cz starostka Let u Písku Blanka Hlavínová s tím, že billboard stojí na soukromém pozemku. Podle ní se proti němu nikdo neohrazuje právě díky slibu, že do konce měsíce zmizí.

Za billboardem stojí hnutí Hlasité Volání. „Vyjdi ze lží Říma, lide můj! Vyjdi!“ píše se na reklamní tabuli kousek od areálu bývalého koncentračního tábora.

„Spousta vizí konce světa už selhala, ale proč? No protože nikdy nebyly od stvořitele, ale vycházely vždy z lidského úsilí. Biblické proroctví neselže a tentokrát je to varování závěrečné,“ varuje ve svém vyjádření představený člen Hlasitého Volání Josef Fiala.

Mimo jiné dodal, že všichni lidé můžou mít naprostou důvěru v to, že se naplňují závěrečná poselství apokalypsy pro naši dobu.

„Tato planeta to má sečtené a nelze ji zachránit, celá země půjde podle proroctví za ďábelskou šelmou a bude se jí klanět. Jak věřící se jí pokloní, tak i nevěřící. Zbyde jen těch pár, kteří se nepokloní, a ty Bůh zachrání a porazí u nich největšího nepřítele, to jest smrt,“ tvrdí Fiala a přiznává, že prostřednictvím této billboardové kampaně zve všechny, kdo mají zájem se přidat k „vyvoleným.“

Ti „druzí“ adventisté

Hlasité Volání je podle vyjádření tajemníka Česko-slovenské unie Církve adventistů sedmého dne Petera Číka seskupením bývalých, či místy i stále aktivních členů Církve adventistů sedmého dne. Tato skupina se od adventistů ale liší rigidním apokalyptickým učením, kdy veškerá jejich víra stojí na vizích blízkého konce světa.

Středobodem jejich činnosti je vydávání a studium literatury jedné z prvních adventistek, Ellen Whiteové, která údajně trpěla vizemi apokalypsy. Právě Whiteovou členové této skupiny uctívají jako nejvyššího božího proroka. Základní poučkou Hlasitého Volání je také tvrzení, že celý vesmír je divákem války boha s ďáblem.

Podle Číka má hnutí Hlasité Volání velmi špatný dopad na celou církev a adventisté s nimi nemají nic co do činění. „S panem Josefem Fialou a jeho okolím máme dlouhodobé problémy. Nejsou s námi v ničem spojení a velmi nás poškozují,“ řekl Čík a zmínil, že předmětné billboardy se po nějakou dobu nacházeli i na jiných místech po republice.