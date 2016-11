Kdybych jezdil jako v seriálu Kobra 11, tak mě hned vyhodí, říká Martin Vlk z dálniční police

Dá se vaše práce srovnávat se seriálem Kobra 11?

Semir Gerkhan a jeho kolegové ničí celé kolony aut, létají přes svodidla, ale všechno přežijí. Naše práce je daleko realističtější a klidnější. Kdybychom se chovali tak jako Kobra 11 a každý den zničili několik aut, chodili bychom hned druhý den pěšky a naše cesta by vedla rychle na úřad práce.

Jaký byl váš nejnebezpečnější zásah?

Čas od času honíme řidiče, který odmítá zastavit. Většinou to jsou řidiči bez řidičáku, pod vlivem alkoholu či drog. Nebo taky dobře vědí, že sedí v kradených autech.

Jaký nejčastější přestupek na dálnici řešíte?

Nejčastěji řidiči překračují rychlost. Poměrně často se nám daří přistihnout přestupce při rychlostech vyšších než dvě stě kilometrů v hodině a v našich evidencích je i několik závodníků s rychlostí přes dvě stě padesát kilometrů za hodinu. Často řidiči za jízdy telefonují nedovoleným způsobem, máme i případy, kdy si čtou noviny nebo se dívají na televizi.

Taky proto jsme začali používat kromě rychlých osobních aut ke kontrolám chování řidičů kamionů i naše autobusy. Překvapení kamioňáků, když zjistí, že jsme je z něj natočili, je veliké.

Kdo jsou nejčastěji pokutovaní řidiči?

Nedá se jednoznačně říct, kteří řidiči jsou horší a kteří častěji porušují zákony. U mladých lidí hraje často roli touha zkusit si, co jejich miláček zvládne. U manažerů to pak bývá časový stres i to, že si z auta dělají kancelář a plně se nevěnují řízení.

Přestupek ale někdy spáchá i řidič, který jednoduše potřebuje uspokojit základní lidskou potřebu a rychle shání nejbližší čerpací stanici.

Co má řidič dělat, když na dálnici uslyší sirény?

Nejdůležitější je řádně se věnovat řízení, hlavně se neleknout a nedělat nepochopitelné a nepředvídatelné manévry a pokračovat v plynulé jízdě v původním směru.

Jaký je váš vztah k řízení?

Řídím moc rád. Jezdit rychlými auty pro mě byl vždycky sen a díky své práci si ho plním. Určitě se ale u mě projevuje profesionální deformace, protože si víc všímám chování ostatních řidičů, předjímám, co udělají, a také sleduji, jakých přestupků se dopouštějí.