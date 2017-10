Klára Vytisková: Beru si děti do práce

Jak se vám změnily priority s narozením druhé holčičky?

Změnily se už s narozením té první. Jsme s manželem oba muzikanti, často na cestách, ale už s první dcerou jsme si vytvořili domov, kde je nám krásně a kde máme stůl, u kterého sedíme celá rodina, a to je pro nás nejvíc.



Máte recept, jak skloubit rodinu a kariéru?

Moje profese je skvělá v ­tom, že můžu děti často brát i do práce, chodí se mnou do studia nebo jezdí v ­létě na festivaly, baví je to, vidí, co dělám, a stejně tak manžel, když někde točí bicí nebo má koncert venku, jedeme se podívat. Dětem tak ukazujeme, co nás baví, a zároveň se plně věnujeme i tomu, co baví je – koupání, malování, houpačky, prolézačky…



Právě vám vyšel nový singl 2 in 1 a sálá z něj velká pohoda. Jak vznikla tahle písnička?

Začala jsem ji psát v těhotenství s Emilkou, ale nedopsala. A tak jsem musela počkat, až budu zase těhotná, protože písničku o těhotenství musíte zkrátka psát těhotná, je to nepopsatelné období a řekla bych, že mě vždycky dostane do takového klidného stavu.



Kde a kdy si ji budeme moci poslechnout naživo?

Pokud nechcete jet do Budapešti, tak nejdřív 21. října na akci Teniskology v obchodním domě Kotva v Praze, tam chystáme speciální show.



Ano, tenisky. Jste proslulá originálními modely, jaký módní kousek máte teď?

Začala jsem hodně holdovat teniskám, protože na pobíhání s kočárem jsou nejlepší, a navíc je ráda vezmu klidně i k dlouhým šatům nebo k sukni do půli lýtek. Paradoxně právě mě tenisky odnaučily na sebe natahovat jen kalhoty.



Ovlivňuje styl vaší hudební tvorby, jak se oblékáte?

Moje hudební tvorba určitě ovlivňuje to, jak se oblékám. Teď jsem třeba do spousty svých nových demáčů cpala šedesátkový a sedmdesátkový zvuky, a pak koukám, že nosím zvonáče!



Na čem ještě pracujete?

Na dalších písničkách. Uzavřela jsem tak éru desky Home a po letních festivalech se zavírám do studia a­ do zkušebny, kde mám pár písniček k dodělání.