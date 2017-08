Konec doby hájení, hospody jsou bez výjimek nekuřácké

Protikuřácký zákon má desetitisíce odpůrců Senát na konci července dostal petici proti protikuřáckému zákonu, podepsalo ji 23 tisíc lidí.



Horní komora se jí tak bude muset zabývat na některé ze svých budoucích schůzí.



Petice podle jejích organizátorů žádá zrušení absolutního zákazu možnosti kouřit v restauracích a hospodách, které se po přijetí zákona potýkají s úbytkem hostů.



Protikuřácký zákon chce změkčit i ministr pro lidská práva Jan Chvojka. Podle ministra by se změny měly týkat hlavně kouření na zastřešených předzahrádkách. Zákon totiž nejasně definuje, co je a co není předzahrádka.