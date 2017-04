Kuřáci pozor: zbývá něco málo přes měsíc do zákazu

Připravuje se i dopravní podnik Dopravní podnik označí vstupy do prostorů, kde je zakázáno kouření a používání elektronických cigaret.



V metru to budou vstupy do přepravního prostoru, tramvaje a autobusy – všechny dveře pro cestující.



Zastávky označovány nebudou, protože prostor je definován zákonem – za nástupiště je považován veřejně přístupný prostor o šířce 5 metrů a délce 30 metrů před a 5 metrů za označníkem zastávky.