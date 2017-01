Kuřáků je v České republice méně

V kouření jsme bramboroví V Evropské unii nejvíc kouří Slovinci, Čechům patří čtvrté místo.



Slovinci vykouří přes 2600 cigaret na osobu – ještě o téměř tři stovky více než Češi ve svých nejlepších letech.



Nejmenší spotřebu je v rámci Unie možné najít ve Švédsku, kde připadá na jednoho obyvatele pouhých 832 cigaret za rok.



V roce 2015, za který jsou k dispozici poslední souhrnné statistiky, vykouřil každý Čech 2010 cigaret.



Pokles souvisí s kromě neustále se proměňujícím životním stylem také se zvyšováním spotřební daně. Ta u nás spolu s DPH ovlivňuje maloobchodní cenu krabičky z více než sedmdesáti šesti procent.



„U krabičky v ceně 80 korun spolkne spotřební daň 47 korun, DPH pak 14 korun. Stejnou částku, asi 14 korun, tvoří i zisk výrobců, distributorů a výrobní cena krabičky. Výsledná marže prodejce se tak na ceně takové krabičky podílí zhruba pěti korunami,“ říká Petr Neuschl z poradenské firmy Deloitte.



V roce 2015 vykouřil každý Čech v průměru 2010 cigaret. To je ale počet, do kterého se započítávají jak kuřáci, tak nekuřáci. Kdyby se průměrná spotřeba omezila jen na skutečně aktivní kuřáky, vystřelila by do mnohem vyšších čísel, stejně jako kdybychom do statistik dokázali promítnout nelegální obchod.



Od roku 2007 jsme u nás mohli zaznamenat neustálý pokles spotřeby, který se zastavil až o šest let později. „Na vině toho, že jsme v roce 2013 vykouřili o 441 cigaret na hlavu méně než o šest let dříve, byla také hospodářská recese. V posledních dvou letech ale došlo k obratu, na kterém má svou zásluhu také pokles nezaměstnanosti a zvyšování kupní síly obyvatel,“ říká Zuzana Lhotáková z SAS Institute, který se na analýze dat podílel.



Ke snížení počtu aktivních kuřáků v budoucnu má přispět i nový zákon schválený ve sněmovně na začátku prosince minulého roku. Takzvaný protikuřácký zákon zahrnuje například úplný zákaz kouření v restauracích, který začne platit od května letošního roku. Finance pak začínají proudit také do prevence ve školách i u lékařů, a plán, který loni vytvořila vláda, zahrnuje i postupné zdražení cigaret. Cílem je údajně do pěti let snížit spotřebu tabáku minimálně o osm procent. A jelikož na ní mají největší podíl právě cigarety, jednalo by se - za předpokladu, že bude tato strategie úspěšná - oproti posledním letům o výrazný skok.