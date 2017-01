Kvůli maturitě chybí strážníci a ti, co ji mají, jdou k policii

Vzdělání mu chybí. Teď musí platit U městské policie v Praze sloužil osm let. Svou práci si udržet chtěl, ale povinná maturita byla nad jeho síly. „Nedal jsem matematiku,“ krčí rameny Petr Sirotek. U zkoušky byl několikrát, avšak ani jednou neprošel.

Jeho zaměstnavatel ale doufal, že maturitu nakonec složí, a tak s ním přece jen uzavřel smlouvu i pro rok 2016. „Měl jsem pracovní volno. Plat jsem žádný nedostával, ale platili za mě zdravotní pojištění,“ říká třiatřicetiletý bývalý strážník Petr Sirotek. Protože maturitu ale stále nemá a práce u městské policie je pro něj passé, chce teď po něm jeho bývalý zaměstnavatel peníze za zdravotní pojištění zpátky. „Nevím, co budu dělat, doteď jsem žil z vlastních úspor,“ zoufá si Sirotek.

Už jako mladý chtěl k policii, ale bezpečnostní obor s maturitou, kam se hlásil, byl nad jeho síly. „Hlásilo se nás tehdy asi devět set. Brali zlomek,“ vzpomíná Sirotek, který se nakonec vyučil jako elektrotechnik. „V baráku si elektriku udělat umím, ale v oboru nemám žádnou doloženou praxi,“ tvrdí bývalý strážník, který sloužil v první městské části. Teď si bude shánět práci přes známé a kamarády. „Vím, že to pro mě bude těžké,“ doplňuje.

Kvůli chybějící maturitě musely městskou policii opustit stovky strážníků po celém Česku. Výjimku měli jen ti, kterým bylo více než 45 let a třikrát úspěšně absolvovali zkoušku z odborné způsobilosti. Ostatní měli smůlu a museli jako strážníci skončit.

„Domníváme se, že by to bylo neférové vůči těm strážníkům, kteří si vzdělání doplnili, věnovali tak svůj čas, peníze, rodinný život tomu, aby zde mohli i nadále pracovat,“ komentovala situaci pro deník Metro Irena Seifertová, mluvčí pražských strážníků. Celkem si v hlavním městě muselo doplnit maturitu 164 městských policistů.