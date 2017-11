Listopadové akce, které můžete obejít v metropoli zdarma

Až do 26. listopadu můžete zajít do Galerie Rudolfinum, kde je výstava Krištofa Kintery Nervous Trees. Projekt shrnuje posledních pět let autorovy tvůrčí práce a představuje na 20 soch, instalací a objektů.



Ve čtvrtek 2. listopadu od 20 hodin budou v Café Lajka k vidění dvě premiéry. Kromě animovaného filmu Aurela Klimta Lajka bude mít premiéru i nový produkt podniku.

V pátek a v sobotu 3. a 11. listopadu můžete od 10 do 18 hodin navštívit Frame Prague Comics Art festival v Karolinu. Přes 40 vystavovatelů nabídne průřez současným evropským komiksem a autorskou tvorbou.

V sobotu 4. listopadu zamiřte od 14 do 19.30 do Letohrádku Hvězda, kde se koná akce Duše a dušičky. Těšit se můžete na halloweenský workshop, strašidelnou stezku, zábavné soutěže a hry o zajímavé ceny.

Od 6. do 12. listopadu proběhne Týden vědy a techniky. Nejvíce akcí v Praze se koná v Akademii věd. Festival zahrnuje přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy, workshopy či vědecké kavárny. Více na tydenvedy.cz.

Příští sobotu, 11. listopadu, se na náměstí Jiřího z Poděbrad od 11 hodin a 11 minut do 20 hodin konají Svatomartinské slavnosti. Návštěvníky čeká 2000 porcí svatomartinské husy z českého chovu a více než 20 českých a moravských vinařství a lahůdek. Nebude chybět hudba, dílny a divadlo. Od 13 do 22 můžete na husu, medovinu, trdelník či langoš zamířit i do KD Kyje. V kině bude promítán film Pojďte pane, budeme si hrát.

V pátek 17. listopadu se koná Festival svobody. Na Václavském náměstí proběhne od 16 hodin Koncert pro svobodu. Vystoupí zde třeba Michal Hrůza a Kapela Hrůzy, Michal Pavlíček, Matěj Ruppert, Barbora Poláková, Zrní či Vypsaná fixa. Od 9 do 22 hodin dojde k uctění památky 17. listopadu na Albertově. A na Národní třídě proběhne od 13 hodin akce Korzo Národní. Zde se představí například Sto Zvířat, Ivan Král či Paulie Garand.

O den později můžete vyrazit na Noc divadel. Loňského čtvrtého ročníku se zúčastnilo na 50 tisíc návštěvníků, kteří zavítali do některého ze 130 divadel a kulturních organizací. Více info na nocdivadel.cz.

V pondělí 20. listopadu začnou na náměstí Míru vánoční trhy. Návštěvníky čeká pestrá nabídka vánočního zboží i občerstvení. O čtyři dny později odstartují na Pražském hradě, další den na náměstí Republiky.

O víkendu 25. a 26. listopadu proběhne 2. ročník akce Na den pod zem. Letos plánují organizátoři výběr objektů rozšířit a zároveň znovuotevřít místa jako například Národní divadlo či kostel Panny Marie Vítězné. Více info: nadenpodzem.cz.

