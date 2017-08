Máme jen 60 minut na úprk

Důležité je nepanikařit, nemyslet na ubývající minuty, neposlouchat ten krutý smích za dveřmi a zachovat si logické myšlení. A pracovat v týmu, protože tohle není nic pro individualisty. Jsme ve sklepních prostorech domu číslo 3 v Husinecké ulici v Praze a zatím marně se snažíme dostat ven.



Jak jsme dopadli Hodina byla pro tým Metro Insomnia moc málo. Zbytečně jsme kombinovali. Tým Metro Anthropoid přestřelil limit o dvě minuty. Gestapo je nedostalo.



Všímejte si všech detailů na nalezených předmětech.



Co z tohoto stolu použijete? Hodit se může úplně všechno.



Nechali jsme se sem zavřít dobrovolně, jsme čtyři redaktoři deníku Metro a hrajeme hru Insomnia. Probudili jsme se ve tmě v malých místnostech podzemního komplexu a­ vůbec nevíme, jak jsme se sem dostali. Přemýšlíme nad vším, co máme kolem. Klíčem k úniku může být všechno. Třeba i tyhle čtyři hrací kostky. Nebo snad tahle divná fotografie na stěně?

V domě ale nejsme sami. Čtyři další kolegové jsou zavření v bytě nad námi. Ti zase prožívají jeden květnový den roku 1942 a­ děsí se gestapa, které obchází domy a mstí se za atentát na Heydricha. Snaží se odhalit tajemství Pavla Nového, kterému byt patří, a­ uniknout ze hry Operace Anthropoid dřív, než bude pozdě. Vítejte v Locked in Prague, další z­ mnoha únikových pražských heren.

Fenomén únikových her, kdy řešíte různé rébusy a snažíte se dostat z labyrintu, pronikl do Česka už dávno. Díky logickému myšlení, týmové práci a nadšení musíte vyřešit příběh skrytý v pozadí a ­dostat se ven v časovém limitu, většinou do 60 minut. Je to místo plné hádanek, zámků a stop, místo, kde zapomenete na běžné starosti a ­otestujete svůj úsudek a postřeh.

„Locked in Prague funguje již více než dva roky. Inspirací nám byla návštěva jiné únikové hry, která v nás vzbudila zájem o tento fenomén,“ říká nám Lukáš Kostelecký z ­týmu organizátorů. Návštěvníci si podle něj pochvalují unikátní atmosféru hry, která je přenese do autentického prostředí. V případě Operace Anthropoid mohou okusit těžkou atmosféru doby druhé světové války a ­v ­případě Insomnie zase zažít jiné vnímání reality. K­ tomu pomáhá velké množství dekorace a podkreslující hudba.

Oproti jiným pražským hrám, které redaktoři Metra vyzkoušeli, se Locked in Prague odlišuje jedinečnými prvky, jejichž provedení v­ praxi bylo pro organizátory výzvou. Nechceme prozrazovat, ale až si hru vyzkoušíte, pochopíte, o čem je řeč.





„Máme nespočet zajímavých zážitků s návštěvníky. V ­nedávné době nám třeba volal pán, že je už několik hodin zamčený v Praze v hotelu, ať mu pomůžeme dostat se ven. Zdá se, že zadal do internetového vyhledávače Zamčen v Praze, a proto se obrátil na Locked in Prague. Pán byl tak zoufalý, že si ani nevšiml, že volá na únikovou hru, přitom se sháněl po zámečnících,“ směje se Kostelecký.





V časovém limitu 60 minut se ze zdejších únikovek údajně dostane zhruba každá druhá skupina, zbytek si hru může dohrát i po uplynutí limitu za pomoci nápověd přes vysílačku. Mezi nejčastější kameny úrazu patří to, že hráči přehlédnou nějakou drobnost nebo překombinují jednotlivé úkoly a do úkolu se zamotají. A přece jen jedna podpásovka na závěr: Těmi kostkami si hoďte!