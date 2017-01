Možností, jak si dobít telefon v Praze na ulici, opět přibylo. Další budou na jaře

„Jde o projekt, jenž má svůj předobraz v některých vyspělých zahraničních metropolích, například v Dubaji. Kolemjdoucím umožňuje dobít si například při čekání na spoj MHD chytrý telefon či notebook. Na místě je navíc k ­dispozici i veřejná síť wi-fi,“ popisuje mluvčí Prahy 6 Martin Churavý.



Chytré lavičky Další možnost, jak si mimo domov či kancelář dobít telefon, nabízí chytrá lavička.

Její prototyp se už před dvěma lety objevil u Národní technické knihovny. Teď je chce magistrát rozmístit po metropoli. Do konce ledna vypíše Praha výběrové řízení a už na jaře by se první z nich mohly objevit na veřejných místech. Bude na nich solární panel a ­USB konektor pro dobíjení.

Druhý exemplář byl současně instalován na Ladronce. Obě lokality patří podle Churavého k­ nejhojněji navštěvovaným, a jsou proto pro tento typ smart projektů optimální.

Přestože projekt může vzbuzovat pochybnosti, jestli si někdo přijde telefon vůbec nabít, podle lidí z okolí se solární nabíječka stává vyhledávaným místem. „Je o ni zájem, nejvíc mě překvapil mladík, co si tu telefon nabíjel i­ za deště,“ potvrzuje prodavačka z­ nedaleké trafiky. „Nápad je to dobrý, ale bál bych se, aby mi mobil někdo neukradl,“ soudí muži mířící na oběd do nedaleké restaurace.

Pozitivní ohlasy z prvních dnů provozu potvrzuje i Churavý. Podle něj by měla zařízení na jaře doplnit ještě lavička. Podobné je v ­Centrálním parku v­ Praze 13 nebo v ­Malešickém parku v­ Praze 10.

Několik takových zařízení testuje i Ropid, třeba v autobusech na letiště. Autobusy, ve kterých je USB zásuvka, už jezdí na několika příměstských linkách.

A­ bude jich přibývat. Ropid do roku 2019 přesoutěží provozovatele linek a jednou z ­podmínek by mohly být USB nebo wi-fi pro cestující. Pozadu není ani příměstská železnice. Na Posázavském pacifiku nebo do Berouna jezdí nově zrekonstruované vozy. „Po kompletní obnově interiéru vozů přibyly nové zásuvky i USB dobíječe pro menší elektroniku,“ potvrdil Alois Kašpar z ředitelství Českých drah.