Nový trend. Mladí lidé míří na Štědrý večer do restaurací

Na Štědrý večer si barmani i servírky vydělají Že policisté nebo záchranáři pracují na Štědrý večer, je samozřejmost. U lidí v pohostinství je to jinak.



Pokud jde o restaurace, které jsou otevřené nepřetržitě celý rok, zaměstnanci většinou předem vědí, že na ně může vyjít směna i na Štědrý den. Pokud by na Štědrý den nechtěli pracovat, museli by si to sjednat písemně se zaměstnavatelem předem.



Pracovníkům restaurací bude za práci na Štědrý den ze zákona náležet příplatek. Jelikož letos Štědrý den připadne na víkend, budou mít pracovníci nárok celkem na tři typy příplatku, které se sčítají.



Konkrétně jde o příplatek ve výši 100 procent průměrného výdělku za práci ve svátek, dále příplatek ve výši 10 procent průměrné mzdy za práci o víkendu a 10procentní příplatek za práci v noci.