Odstávky vody na pár hodin potrápí Slivenec i Vinohrady

Kdy a kde Seznam lokalit, ve kterých v ­dalších dnech nepoteče voda. Všechny uvedené výluky jsou prováděny z důvodu plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací. Podrobnosti k plánovaným odstávkám naleznete na pvk.cz/aktuality/planovane-vyluky/

Sedlec: Úterý 14. 11. od 8 do 15 hodin. Výluka dodávky vody se bude týkat odběrných míst v ulici Na Rybářce. Slivenec: Úterý 14. 11. od 8 do 19 hodin. Výluka dodávky vody se bude týkat odběrných míst v ulicích K Cikánce, K ­váze a ulici Ke Smíchovu. Michle: Středa 15. 11. Od 8 do 18 hodin. Výluka dodávky vody se bude týkat všech odběrných míst v ulici Ve vilách. Vinohrady, Strašnice. Čtvrtek 16. 11. Od 8 do 13 hodin. Výluka dodávky vody se bude týkat odběrných míst v ulici Za strašnickou vozovnou. Ta se díky své délce nachází v­ obou zmiňovaných pražských čtvrtích.