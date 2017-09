Plošné preventivní prohlídky mě děsí, říká nový šéf zubařů

Co byste rád jako předseda České stomatologické komory prosadil?

Kvalitu péče, jako mají například v Německu. Nic neproveditelného, ale do cíle to dotáhnou až mí nástupci…

Vizitka Roman Šmucler je zubní lékař, specialista na laserovou a estetickou medicínu, pedagog a moderátor.

Moderoval Studio Kontakt, Miss Československa a pořady Uzel, Proč? a Tabu. V roce 2008 obdržel Cenu za medicínský výzkum.

Mám pocit, že zákroky u zubaře čím dál více zdražují. Čím to je?

Já mám pocit, že se zdražují i telefony a máslo… Navíc ve stomatologii je řada špičkových možností a ty jsou drahé. Naše zdravotní pojištění má být jako slušně jedoucí postarší auto, ale jistě existuje i­ nové ferrari… Ale třeba já ho nemám, tak to v životě je.

Začátkem léta došlo ke zpřísnění podmínek pro cizince při snaze získat aprobaci v zubním lékařství. Nemůže se teď stát, že budou zubaři chybět?

Zubních lékařů máme skoro nejvíce na světě. Většina cizinců stejně míří do velkých měst. Ani oni nechtějí pracovat špatně a za málo peněz. V ­Evropské unii ani nekvalitně pracovat nesmějí. Pro pacienta je důležité, aby byl ošetřen kvalitně. Dvakrát do roka třeba deset patnáct kilometrů dojede. Jako jede na nákup nebo do kina.

Zubních lékařů je dostatek ve velkých městech. Na malých městech už je to horší. Co se s tím dá podle vás dělat?

Chybí zubní lékaři i v Praze, když pacient hledá lékaře, který provede všechna ošetření „na pojišťovnu“. Stále více a více lékařů omezuje spolupráci s pojišťovnami. Ty musí dát lidem, kteří si je platí, splnitelné sliby a dodržovat je. Na venkově je často problém v tom, že se mladí zubní lékaři sdružují do větších zařízení, kde se mohou specializovat a pracovat kvalitněji. Někteří pacienti budou asi dojíždět několik kilometrů, ale péče bude lepší. Pokud chce mít obec svého stomatologa, je to o tom, zda se spolu domluví na podmínkách. Rádi to zprostředkujeme.

Hodně se nedávno mluvilo o zákazu levných amalgámových plomb. Vy jste k tomu řekl, že omezení amalgámových plomb byl čirý populismus a strašení lidí. Proč?

Není vědecký důkaz o škodlivosti amalgámových výplní. Šlo o ekologii. Populismus byl v zákazu pro těhotné, kojící ženy a děti. Buď to zakázat všem, nebo nikomu.

Zubaři také často říkají, že nejdůležitější je prevence. Zavedl byste plošné školní preventivní prohlídky?

Ani omylem. Ta představa dodnes děsí lékaře i pacienty. Třicet dětí „odvrtaných“ za dvě až čtyři hodiny. Křik, nespolupráce… Prevence patří do škol, jako výuka. Jde o to, aby si děti správně čistily zuby, když se vrtá, už je pozdě.